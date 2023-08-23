ब्राइटकॉम पर सेबी का बड़ा आदेश, कईं लोग रडार पर

ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड (बीजीएल) के शेयर बुधवार के कारोबार में फोकस में रहेंगे क्योंकि सेबी ने एक अंतरिम आदेश में कंपनी के शीर्ष अधिकारियों सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू को अगली सूचना तक कोई भी निदेशक पद संभालने से रोक दिया है। रेड्डी ब्राइटकॉम ग्रुप के प्रमोटर-सह-अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, और राजू मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। बाजार नियामक ने प्रमुख निवेशक शंकर शर्मा को कंपनी में शेयर बेचने से भी रोक दिया। सेबी के आदेश से कुल मिलाकर 25 इकाइयां और व्यक्ति प्रभावित होंगे।

यह आदेश बीजीएल द्वारा उन संस्थाओं को प्रीफेंशियल शेयर मुद्दे के माध्यम से धन जुटाने से संबंधित जांच से संबंधित है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ी थीं। प्रीफेंशियर शेयर में जुटाई गई धनराशि अपनी सहायक कंपनियों को ऋण और अग्रिम के रूप में दी गई थी।

ब्राइटकॉम ग्रुप ने वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2012 में चार मौकों पर तरजीही आधार पर वारंट/शेयर जारी किए थे और कुल 82 आवंटियों से 867.78 करोड़ रुपये जुटाए थे। अपनी जांच के दौरान, सेबी ने कुछ तरजीही आवंटियों से वारंट/शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति की जांच की। यह देखा गया कि 22 आवंटियों के संबंध में, जिन्हें 245.24 करोड़ रुपये में 25,76,50,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए थे, कंपनी को केवल 52.51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और शेष 192.73 करोड़ रुपये की राशि या तो कंपनी को प्राप्त नहीं हुई थी या सहायक कंपनियों और नाली से जुड़े लेनदेन के कई स्तरों के माध्यम से उक्त आवंटियों को वापस भेज दिया गया था।

सेबी ने ब्राइटकॉम समूह के बैंक खाते के विवरण मांगे। कंपनी से प्राप्त बैंक खाता विवरण और बैंकों से सीधे प्राप्त विवरण की तुलना करने पर, यह देखा गया कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण में दिखाई देने वाली क्रेडिट प्रविष्टियाँ, जिन्हें शेयर आवेदन धन की रसीदें माना जाता था। कहा गया कि 4 एलएलपी, सीधे बैंकों से प्राप्त बैंक खाता विवरण में दिखाई नहीं दिए।

सेबी ने कहा कि सुरेश कुमार रेड्डी को अगले आदेश तक किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोक दिया गया है। अन्य नोटिस प्राप्तकर्ताओं को भी अगले आदेश तक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से, उनके द्वारा रखे गए बीजीएल के शेयरों का निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

ब्राइटकॉम ग्रुप को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि पी मुरली एंड कंपनी और मेसर्स पीसीएन एंड एसोसिएट्स, अपने अतीत और वर्तमान भागीदारों सहित, अगले आदेश तक किसी भी क्षमता या तरीके से ब्राइटकॉम ग्रुप या उसकी सहायक कंपनियों के साथ जुड़े नहीं हैं।

इस बीच, शंकर शर्मा के मामले में, उन्हें वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान प्रति शेयर 37.70 रुपये की दर से 1,50,00,000 वारंट (बाद में 09 मार्च, 2022 को शेयरों में परिवर्तित) आवंटित किए गए, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये था। -22, कुल 56.65 करोड़ रुपये के लिए। ब्राइटकॉम ग्रुप ने दावा किया कि उसे कुल 56.65 करोड़ रुपये मिले हैं।

"हालांकि, बार-बार याद दिलाने के बाद भी, बीजीएल अपने बैंक खातों में शंकर शर्मा से वारंट/शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने में विफल रही। यह देखा गया कि बीजीएल को शंकर शर्मा से 25.7936 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इसके बाद, शर्मा ने ईमेल के माध्यम से दिनांक 25 और 26 जुलाई, 2023 ने सेबी को सूचित किया कि उन्होंने बीजीएल के एचडीएफसी बैंक खाते में वारंट आवेदन राशि के लिए 14.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस संबंध में, उन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण की प्रति प्रस्तुत की। हालांकि, उक्त बयानों में, सभी विवरण सेबी ने कहा, ''राशि को छोड़कर, लेन-देन का बाकी हिस्सा संशोधन द्वारा छुपाया गया था। उसी के कारण, उपरोक्त भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका और इसकी अभी भी जांच चल रही है।''

सेबी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बीजीएल को कुल बकाया 56.6555 करोड़ रुपये के मुकाबले केवल 39.98 करोड़ रुपये (14.19 करोड़ रुपये सहित, जिसे सत्यापित नहीं किया जा सका) प्राप्त हुआ है और शंकर शर्मा और बीजीएल से संपूर्ण शेयर आवेदन राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में दावे झूठे हैं।

इसमें कहा गया है, "सेबी ने आवंटित वारंट/शेयरों के संबंध में बीजीएल को उनके द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में शंकर शर्मा से बार-बार जानकारी और सहायक दस्तावेज प्राप्त करने का प्रय…