समीर अरोड़ा के Helios Capital फंड को SEBI ने दी मंजूरी

समीर अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेबी ने हेलिओस म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने की हेलिओस कैपिटल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

New Delhi,UPDATED: Aug 11, 2023 10:36 IST
सेबी ने समीर अरोड़ के  Helios Capital फंड को मंजूरी दे दी है। सेबी ने सितंबर 2022 में म्यूचुअल फंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए हेलिओस कैपिटल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसका ऐलान खुद समीर अरोड़ा ने ट्वीटर पर किया।

समीर अरोड़ा Helios capital के संस्थापक और फंड मैनेजर है। वे भारतीय शेयर बाजार के एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं और टेलीविजन पर अक्सर दिखाई देते हैं। समीर अरोड़ा ने 2005 में Helios capital की स्थापना की थी और फिलहाल वो सिंगापुर बेस्ड हैं।

