समीर अरोड़ा के Helios Capital फंड को SEBI ने दी मंजूरी

सेबी ने समीर अरोड़ के Helios Capital फंड को मंजूरी दे दी है। सेबी ने सितंबर 2022 में म्यूचुअल फंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए हेलिओस कैपिटल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसका ऐलान खुद समीर अरोड़ा ने ट्वीटर पर किया।

समीर अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेबी ने हेलिओस म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने की हेलिओस कैपिटल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

समीर अरोड़ा Helios capital के संस्थापक और फंड मैनेजर है। वे भारतीय शेयर बाजार के एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं और टेलीविजन पर अक्सर दिखाई देते हैं। समीर अरोड़ा ने 2005 में Helios capital की स्थापना की थी और फिलहाल वो सिंगापुर बेस्ड हैं।