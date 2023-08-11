scorecardresearch
IRFC, Nykaa, JSPL, ONGC, Patanjali, InfoEdge और HAL आज रहेंगे फोकस में, आएंगे नतीजे

अपोलो हॉस्पिटल के मामले में, प्रभुदास लीलाधर को उम्मीद है कि बिक्री में सालाना 14.6 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 4,348.10 करोड़ रुपये का मुनाफा 47.4 फीसदी घटकर 166.90 करोड़ रुपये रह जाएगा।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 11, 2023 09:16 IST
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पावर सहित एक दर्जन कंपनियां शुक्रवार को अपने जून तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। . तिमाही आय रिपोर्ट करने वाली अन्य कंपनियों में इन्फो एज, मुथूट फाइनेंस, पतंजलि फूड्स, एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स (न्याका) और एनएमडीसी शामिल हैं।

अपोलो हॉस्पिटल के मामले में, प्रभुदास लीलाधर को उम्मीद है कि बिक्री में सालाना 14.6 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 4,348.10 करोड़ रुपये का मुनाफा 47.4 फीसदी घटकर 166.90 करोड़ रुपये रह जाएगा। 

एचडीएफसी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज नायका के लिए 26 प्रतिशत सालाना राजस्व वृद्धि के साथ 1,440 करोड़ रुपये का लक्ष्य बना रही है, जो मुख्य रूप से बीपीसी द्वारा संचालित है।

जेएसपीएल के मामले में, नुवामा ने कहा कि कम लौह अयस्क और थर्मल कोयले की लागत और एकमुश्त लागत की अनुपस्थिति के कारण जेएसपीएल को प्रति टन उच्च एबिटा में बदलाव करना चाहिए।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का अनुमान है कि पतंजलि का मुनाफा 10.6 फीसदी बढ़कर 266.90 करोड़ रुपये होगा। बिक्री सालाना आधार पर 16.9 फीसदी बढ़कर 8,432.60 करोड़ रुपये हो गई है।

इन्फो एज पर, विश्लेषक ने कहा कि आईटी क्षेत्र में नियुक्ति उच्च आधार पर हो रही है, लेकिन बीएफएसआई और यात्रा जैसे अन्य क्षेत्रों में नियुक्ति गतिविधि मजबूत बनी हुई है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा, "स्टैंडअलोन राजस्व में 2.7 प्रतिशत QoQ बढ़ने की उम्मीद है और EBITDA मार्जिन 99 बीपीएस QoQ कम होकर 38.1 प्रतिशत हो जाएगा। नौकरी (इन्फोएज) का मार्जिन 60 प्रतिशत से अधिक रेंज में रहेगा।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
