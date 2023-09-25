scorecardresearch
NewsकारोबारSBI Home Loan EMI: कर गई तरकीब काम, चॉकलेट भेजने से डिफॉल्टर्स ने चुकाया लोन

SBI Home Loan EMI: कर गई तरकीब काम, चॉकलेट भेजने से डिफॉल्टर्स ने चुकाया लोन

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 25, 2023 16:28 IST
लापरवाही करने वाले कर्जदारों के घर चॉकलेट भेजने का भारतीय स्टेट बैंक का प्लान काम कर रहा है
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के बकाया पैसे या फिर समय-सीमा पर बैंक के पैसे न देने वाले कर्जदारो के घर पर बैंक ने चॉकलेट भेजने का एक अनोखा तरकीब पिछले कुछ दिन पहले अपनाया था। ये ख़बर बिज़नेस टुडे बाज़ार ने प्रमुखता से दिखाई थी। बैंक का यह अनोखा पहल अब काम करता दिख रहा है। लोन की इएमआई देने में लापरवाही करने वाले कर्जदारों के घर चॉकलेट भेजने का भारतीय स्टेट बैंक का प्लान काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 'चॉकलेट-स्‍ट्रैटजी' के बाद बैंक को करीब 2 करोड़ रुपए की पर्सनल और बिजनेस लोन की इएमआई वापस मिली है।

Also Read: हो जाइये सावधान ! कही बैंक आपको भी ना कर दे डिफॉल्टर घोषित, RBI ने बदली परिभाषा

हाल ही में बैंक ने इएमआई नहीं देने वाले ग्राहकों के घर चॉकलेट भेजना शुरू किया था। तब बैंक ने कहा था, कई ग्राहक बैंक की ओर से पेमेंट की याद दिलाने वाले कॉल का कोई जवाब नहीं देते हैं। इसलिए उनके घर पर बिना उन्हें सूचित किए चॉकलेट लेकर जाना एक अच्छा विकल्प दिखा। ग्राहकों को चॉकलेट भेजने के प्लान पर बैंक के रिस्क, कंप्लांयस एंड स्ट्रेस एसेट के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का यूज करने वाली दो फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर कर्जदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। हालांकि, उन्होंने दोनों फिनटेक कंपनियों का नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अभी इसे 15 दिन पहले लागू किया गया है। सफल होने पर हम औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे।

चॉकलेट-स्‍ट्रैटजी के बाद बैंक को करीब 2 करोड़ रुपए की पर्सनल और बिजनेस लोन की इएमआई वापस मिली है
