U.S. Dollar के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 83.50 पर बंद हुआ

विदेशी फंडों की लगातार निकासी के कारण गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार पैसे गिरकर 83.50 (अनंतिम) पर बंद हुआ। हालांकि, विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि घरेलू इक्विटी में मजबूत रुख ने स्थानीय इकाई को समर्थन दिया और इसके नुकसान को सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि चल रहे चुनावों और विदेशी फंडों के निकासी के कारण रुपया दबाव में है और नतीजे आने के बाद यह कम हो जाएगा।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थानीय इकाई ने सीमित दायरे में कारोबार किया। यह 83.45 पर खुला और 83.44 के इंट्राडे उच्च और 83.50 के निम्न स्तर को छुआ। घरेलू इकाई अंत में दिन के लिए 83.50 (अनंतिम) पर बंद हुई, जो अपने पिछले बंद से चार पैसे कम है। इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.06 फीसदी की तेजी के साथ 104.40 पर कारोबार कर रहा था।

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.33 फीसदी गिरकर 82.48 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

93 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ने के बाद तेल की कीमत में काफी सुधार हुआ है और वर्तमान में यह 82 डॉलर प्रति बैरल के आसपास मँडरा रहा है।

घरेलू इक्विटी बाजार

विशेषज्ञों के अनुसार, तेल की कीमतों में इस गिरावट का भारत के व्यापार संतुलन पर लाभकारी प्रभाव पड़ने वाला है, खासकर यह देखते हुए कि पेट्रोलियम उत्पाद इसके कुल आयात खर्च का 25 फीसदी हिस्सा बनाते हैं। घरेलू इक्विटी बाजार में, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 676.69 अंक या 0.93 फीसदी बढ़कर 73,663.72 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 203.30 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 22,403.85 अंक पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को पूंजी बाजार में शुद्ध विक्रेता थे, क्योंकि उन्होंने एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार 2,832.83 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।