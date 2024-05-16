सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर घटाकर 5,700 रुपये प्रति टन किया

scorecardresearch
भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया, जो उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 16, 2024 16:57 IST
सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 5,700 रुपये प्रति टन कर दिया है,
सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 5,700 रुपये प्रति टन कर दिया है, जो गुरुवार से प्रभावी है। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है। 

Also Read: IT शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा, निफ्टी में बढ़त, M&M 4% चढ़ा

आधिकारिक अधिसूचना

.एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 16 मई से प्रभावी हैं। भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया, जो उन देशों की सूची में शामिल हो गया है  जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। पिछले दो हफ्तों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है।

May 16, 2024