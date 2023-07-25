रिलायंस भारत में बनाएगी मेगा डेटा सेंटर
कंपनी इसके लिए स्पेशल प्रपज व्हीकल बनाएगी जिसमें रिलायंस की हिस्सेदारी 33.33% की हिस्सेदारी होगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल रियल्टी के साथ मिलकर देश में डेटा सेंटर बनाने का ऐलान किया है।
कंपनी ने इसके लिए डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट को चुना है। डिजिटल रियलिटी और ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए भारत में कई डेटा सेंटर बनाएगी।
फिलहाल कंपनी चेन्नई और मुंबई में डेटा सेंटर बना रही है। पहला ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर चेन्नई में है और इसके 2023 के आखिर तक पूरे होने की उम्मीद है। दूसरा मुंबई में है और इसके बाद बाकी शहरों में डेटा सेंटर बनाए जाएंगे।