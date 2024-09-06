Reliance Jio लाया 122 रुपए में 28 दिन का प्लान, दनादन चलेगा इंटरनेट!
Reliance Jio भारत की टेलिकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। देशभर के ज्यादातर मोबाइल यूजर्स रिलायसं जियो या फिर एयरटेल की सिम का ही इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों के जरिए बताएं तो देश में करीब 49 करोड़ यूजर्स अपने फोन में जियो की सिम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए रिलायंस जियो की ओर से 5 नए सस्ते प्लान पेश किए गए हैं।
Reliance Jio भारत की टेलिकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। देशभर के ज्यादातर मोबाइल यूजर्स रिलायसं जियो या फिर एयरटेल की सिम का ही इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों के जरिए बताएं तो देश में करीब 49 करोड़ यूजर्स अपने फोन में जियो की सिम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए रिलायंस जियो की ओर से 5 नए सस्ते प्लान पेश किए गए हैं।
1) Jio का 122 रुपए वाला प्लान
28 दिन की वैलिडिटी के साथ
रोजाना 1GB डाटा मिलेगा
2) Jio का 189 रुपये वाला प्लान
28 दिन की वैलिडिटी के साथ
2GB डाटा 28 दिनों के लिए मिलेगा
अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री रोमिंग और 300 फ्री SMS मिलेंगे
Jio TV, Jio Cinema और Jio Cloud की भी सुविधा
3) Jio का 319 रुपए वाला प्लान
30 दिनों की वैलिडिटी के साथ
28-दिन की वैलिडिटी से अलग
दो दिनों की अनइंटरप्टेड सर्विस
हर रोज के 100 SMS और 1.5GB डाटा
डाटा लिमिट खत्म होने पर स्पीड घटकर 64Kbps होगी
4) Jio का 198 रुपए वाला प्लान
दो हफ्तों के लिए 28GB डाटा
अनलिमिटेड वॉयस कॉल और रोज 100 SMS की सर्विस
रोजाना 2GB हाई-स्पीड डाटा का फायदा
5) Jio का 209 वाला रुपए प्लान
22 दिन की वैलिडिटी
रोजाना 1GB डाटा के साथ 100 SMS की सुविधा
अनलिमिटेड कॉल और Jio की मनोरंजन सेवाएं