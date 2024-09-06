Reliance Jio लाया 122 रुपए में 28 दिन का प्लान, दनादन चलेगा इंटरनेट!

Reliance Jio भारत की टेलिकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। देशभर के ज्यादातर मोबाइल यूजर्स रिलायसं जियो या फिर एयरटेल की सिम का ही इस्तेमाल करते हैं। आंकड़ों के जरिए बताएं तो देश में करीब 49 करोड़ यूजर्स अपने फोन में जियो की सिम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए रिलायंस जियो की ओर से 5 नए सस्ते प्लान पेश किए गए हैं।

1) Jio का 122 रुपए वाला प्लान

28 दिन की वैलिडिटी के साथ

रोजाना 1GB डाटा मिलेगा

2) Jio का 189 रुपये वाला प्लान

28 दिन की वैलिडिटी के साथ

2GB डाटा 28 दिनों के लिए मिलेगा

अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री रोमिंग और 300 फ्री SMS मिलेंगे

Jio TV, Jio Cinema और Jio Cloud की भी सुविधा

3) Jio का 319 रुपए वाला प्लान

30 दिनों की वैलिडिटी के साथ

28-दिन की वैलिडिटी से अलग

दो दिनों की अनइंटरप्टेड सर्विस

हर रोज के 100 SMS और 1.5GB डाटा

डाटा लिमिट खत्म होने पर स्पीड घटकर 64Kbps होगी

4) Jio का 198 रुपए वाला प्लान

दो हफ्तों के लिए 28GB डाटा

अनलिमिटेड वॉयस कॉल और रोज 100 SMS की सर्विस

रोजाना 2GB हाई-स्पीड डाटा का फायदा

5) Jio का 209 वाला रुपए प्लान

22 दिन की वैलिडिटी

रोजाना 1GB डाटा के साथ 100 SMS की सुविधा

अनलिमिटेड कॉल और Jio की मनोरंजन सेवाएं