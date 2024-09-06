सेबी चीफ को होना पड़ सकता है PAC के सामने पेश !

scorecardresearch
संसदीय लोक लेखा समिति (PAC) जल्द ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी और उन्हें इस महीने के अंत में तलब कर सकती है।

New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2024 11:38 IST
संसदीय लोक लेखा समिति (PAC) जल्द ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी और उन्हें इस महीने के अंत में तलब कर सकती है। सूत्रों के अनुसार 29 अगस्त को पैनल की पहली बैठक में कई सदस्यों ने SEBI के कामकाज और बुच के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग करने के बाद इस मामले को PAC के एजेंडे में जोड़ा गया था। PAC का नेतृत्व कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं और इसमें सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी INDIA गठबंधन के सदस्य भी शामिल हैं।

सेबी चीफ ने लगाए गए आरोपों से इनकार

सेबी चीफ ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया है, साथ ही ICICI बैंक ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है।  SEBI ने कर्मचारियों द्वारा लगाए गए दावों का खंडन किया और कहा कि उनके विरोधों के पीछे "बाहरी तत्व" हैं।  कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि बुच ICICI बैंक में एक लाभ का पद धारण कर रही थीं और SEBI से वेतन लेने के बावजूद आय प्राप्त कर रही थीं।

विपक्षी दलों ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग

विपक्षी दलों ने इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सेबी चीफ पर लगे आरोपों के बाद भारतीय शेयर बाजार की विश्वनीयता का संकट पैदा हो गया है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोक लेखा समिति (PAC) अपनी अगली बैठक 10 सितंबर को आयोजित करेगी, लेकिन यह बैठक केवल जल जीवन मिशन की ऑडिट समीक्षा तक सीमित होगी। इस बैठक में ये मुद्दा ना उठे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि आगामी बैठक में बुलाया जा सकता है।

