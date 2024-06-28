scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारRaymond ने Gautam Singhania को एक बार फिर बनाया मैनेजिंग-डायरेक्टर, नया कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से होगा शुरू

Raymond ने Gautam Singhania को एक बार फिर बनाया मैनेजिंग-डायरेक्टर, नया कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से होगा शुरू

गौतम ​​​​​​​सिंघानिया का नया कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने कंफर्म किया कि स्टॉक एक्सचेंज सर्कुलर्स की जरूरत के हिसाब से यह रि-अपॉइंटमेंट की गई है। रेमंड की शेयरहोल्डर एडवाइजिंग सलाहकार फर्म ने कुछ दिनों पहले ही सिंघानिया की अपॉइंटमेंट का विरोध किया था।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jun 28, 2024 10:41 IST
गौतम हरि सिंघानिया
गौतम हरि सिंघानिया

रेमंड ने गौतम हरि सिंघानिया को अगले 5 साल के लिए एक बार फिर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। गुरुवार 27 जून को रेमंड की एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के इस फैसले को शेयरधारकों द्वारा अप्रूव किया गया। 

Also Read: India Cements में 23% हिस्सेदारी खरीदेगी UltraTech, बोर्ड ने दी मंजूरी, इंडिया सीमेंट्स के शेयर में तेजी

advertisement

गौतम सिंघानिया का नया कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा

गौतम सिंघानिया का नया कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने कंफर्म किया कि स्टॉक एक्सचेंज सर्कुलर्स की जरूरत के हिसाब से यह रि-अपॉइंटमेंट की गई है। रेमंड की शेयरहोल्डर एडवाइजिंग सलाहकार फर्म ने कुछ दिनों पहले ही सिंघानिया की अपॉइंटमेंट का विरोध किया था। फर्म ने गौतम सिंघानिया ​की पत्नी नवाज मोदी द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा और फंड्स के दुरुपयोग मामले की स्वतंत्र जांच करने की सलाह भी दी थी। 

फर्म ने सलाह दी थी कि गौतम को बोर्ड के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए

फर्म ने यह भी सलाह दी थी कि गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी को रेमंड बोर्ड के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फर्म ने कहा था कि उन्हें तब तक बोर्ड का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, जब तक तलाक के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता, तब तक स्वतंत्र जांच जारी रखी जानी चाहिए।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 28, 2024