scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIndia Cements में 23% हिस्सेदारी खरीदेगी UltraTech, बोर्ड ने दी मंजूरी, इंडिया सीमेंट्स के शेयर में तेजी

India Cements में 23% हिस्सेदारी खरीदेगी UltraTech, बोर्ड ने दी मंजूरी, इंडिया सीमेंट्स के शेयर में तेजी

UltraTech Cement के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने India Cements में 23% की इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। इंडिया सीमेंट्स के 7.06 करोड़ स्टॉक्स को 267 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अल्ट्राटेक खरीदेगी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2024 15:14 IST
India Cements में 23% हिस्सेदारी खरीदेगी UltraTech
India Cements में 23% हिस्सेदारी खरीदेगी UltraTech

UltraTech Cement के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने India Cements में 23% की इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। इंडिया सीमेंट्स के 7.06 करोड़ स्टॉक्स को 267 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अल्ट्राटेक खरीदेगी। इस हिसाब से इस डील की कुल कीमत करीब 1,885 करोड़ रुपए हो सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज 27 जून को एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी। इसी के साथ ही आज इंडिया सीमेंट्स के शेयर में 11.43% की तेजी देखने को मिल रही है, ये 292.63 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पिछले 5 दिन में इंडिया सीमेंट्स के शेयर में 26.52% और 1 महीने में 37.06% की तेजी देखने को मिली है।

advertisement

Also Read: Bigbasket, Swiggy Instamart और Zepto जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियां की नींद उड़ाने आ रही है Reliance!

अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में भी 4.44% की तेजी

अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में भी आज 4.44% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर में 6.40% और 1 महीने में 13.78% की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 1 साल में अल्ट्राटेक सीमेंट ने 41.74% की रिटर्न दिया है।

राधाकिशन दमानी पास इंडिया सीमेंट्स में 20.78% की हिस्सेदारी

प्रमोटर ग्रुप के पास इंडिया सीमेंट्स में 28.42% की हिस्सेदारी है, जबकि जाने-माने निवेशक राधाकिशन दमानी और उनके सहयोगियों के पास सीमेंट कंपनी में 20.78% की हिस्सेदारी है। अल्ट्राटेक ने कहा कि अधिग्रहण पूरा होने की सांकेतिक समय अवधि एक महीने है। कंपनी ने कहा कि अधिग्रहण कैश में किया जा रहा है।

Also Watch:  नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने में अब लगेगा और एक साल

देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक

अल्ट्राटेक देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 152.7 MPTA है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने ₹7,600 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर केसोराम के सीमेंट बिजनेस का अधिग्रहण किया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 27, 2024