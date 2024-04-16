scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारRamdev In SC: सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को तैयार: बाबा रामदेव

Ramdev In SC: सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को तैयार: बाबा रामदेव

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने जवाब दिया, "आप यह कैसे कह सकते हैं कि किसी विशेष बीमारी का इलाज केवल आयुर्वेद के माध्यम से किया जा सकता है? आप अन्य चिकित्सा प्रणालियों की निंदा कैसे कर सकते हैं, जबकि यह वचन दिया गया था कि जनता के समक्ष इस तरह के कोई बयान नहीं दिए जाएंगे।"

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 16, 2024 12:57 IST
सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को तैयार': बाबा रामदेव
सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को तैयार': बाबा रामदेव

योग गुरु Ramdev और उनके सहयोगी Balkrishna ने मंगलवार को Supreme Court को बताया कि वे Patanjali Ayurved के भ्रामक विज्ञापनों और कोविड इलाज के दावों के संबंध में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हैं। रामदेव ने सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय से कहा, "मेरा किसी भी तरह से न्यायालय का अनादर करने का कोई इरादा नहीं है। "अपने बचाव में रामदेव ने कहा कि उनकी कंपनी ने आयुर्वेद को विज्ञान आधारित चिकित्सा के स्तर पर ला दिया है।

advertisement

Also Read: पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बाबा रामदेव को फटकार

न्यायमूर्ति हिमा कोहली

इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने जवाब दिया, "आप यह कैसे कह सकते हैं कि किसी विशेष बीमारी का इलाज केवल आयुर्वेद के माध्यम से किया जा सकता है? आप अन्य चिकित्सा प्रणालियों की निंदा कैसे कर सकते हैं, जबकि यह वचन दिया गया था कि जनता के समक्ष इस तरह के कोई बयान नहीं दिए जाएंगे।"

रामदेव

रामदेव ने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, उन्होंने कहा कि उनकी फर्म ने 5,000 से ज़्यादा प्रक्रियाओं पर शोध किया है। कोर्ट ने योग गुरु को उनके 'रवैये' के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि आपको समन इसलिए जारी किया गया क्योंकि 'आपने हमारे आदेश की अवहेलना की है।'

Edited By:
Abhishek
Published On:
Apr 16, 2024