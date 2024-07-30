QuickTouch Technologies Limited ने CSC Academy के साथ एक 10-वर्षीय भागीदारी की घोषणा की है जिसके तहत एक एडवांस्ड स्कूल संसाधन प्रबंधन प्रणाली प्रदान की जाएगी। यह सहयोग Quicktouch Technologies की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो शैक्षिक प्रशासन को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बदलने की कोशिश है।

समझौते के तहत

इस समझौते के तहत, Quicktouch Technologies - CSC Academy के विस्तृत स्कूल नेटवर्क में एक कस्टमाइज्ड स्कूल संसाधन प्रबंधन प्रणाली को लागू करेगा। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और बेहतर करना, संचार में सुधार करना और CSC Academy की सभी शैक्षणिक सुविधाओं में संसाधनों को कस्टमाइज्ड करना है।

कितने छात्रों को होगा फायदा?

QuickTouch Technologies Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर Gaurav Jindal ने कहा कि हम इस परिवर्तनकारी परियोजना पर CSC Academy के साथ साझेदारी करके रोमांचित हैं। यह सहयोग शिक्षा में तकनीकी बदलाव को बढ़ावा देने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमारी स्कूल संसाधन प्रबंधन प्रणाली शैक्षिक संसाधनों के प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है जिससे पूरे भारत में 2 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म समझौता QuickTouch Technologies Limited की शिक्षा क्षेत्र के लिए नवीन IT समाधान प्रदान करने में नेतृत्व को मजबूत करता है और कंपनी की मजबूत, सहयोग संबंधों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

QuickTouch Technologies एक 'टेक इनोवेटर’

स्कूल संसाधन प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख लाभों में से एक इसका बेहतर कम्यूनिकेशन्स को सक्षम करना है। यह प्रणाली छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता के बीच महत्वपूर्ण जानकारी जैसे घोषणाओं, शेड्यूल और ग्रेड्स को साझा करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफार्म प्रदान करेगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि एक अधिक संलग्न और सूचित स्कूल समुदाय भी विकसित होगा। इसके अतिरिक्त, प्रणाली की संसाधन अनुकूलन क्षमताएं शैक्षिक सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करेंगी। कक्षा स्थान प्रबंधन से लेकर शिक्षण सामग्री के आवंटन तक, स्कूल संसाधन प्रबंधन प्रणाली CSC अकादमी को उसके संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगी, जिससे एक अधिक कुशल और प्रभावी शैक्षिक वातावरण प्राप्त होगा।

भविष्य की ओर: शैक्षिक प्रशासन का उज्जवल भविष्य

जैसे ही QuickTouch Technologies Limited और CSC अकादमी इस 10-वर्षीय साझेदारी की शुरुआत करते हैं, भारत में शैक्षिक प्रशासन का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल दिखता है। यह सहयोग लाखों छात्रों और शिक्षकों को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने का वादा करता है, शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।