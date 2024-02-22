PM Modi करेंगे AMUL की Golden Jubilee में शिरकत

PM Modi गुरुवार को Ahmedabad दौरे पर पहुंचे हैं। वह यहां Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd के Golden Jubilee Celebration में शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। यह कार्यक्रम अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। जीसीएमएमएफ के स्वर्ण जयंती समारोह में सवा लाख से ज्यादा किसान हिस्सा ले रहे हैं। जीसीएमएमएफ सहकारी समितियों के एकजुटता , उनकी उद्यमशीलता की भावना और किसानों के दृढ़ संकल्प का एक प्रमाण है, जिसने अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांडों में से एक बना दिया है।

अहमदाबाद में पीएम मोदी का क्या है तय कार्यक्रम, जानिए पूरा शेड्यूल

12.30 बजे पीएम मोदी मेहसाणा के तरभ मे वालीनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मे हाजिरी देंगे. वहां शीश झुका कर आशीर्वाद लेंगे। दोपहर 1.00 बजे 1 बजे जनसभा को संबोधित करते वक़्त तकरीबन 9 हज़ार करोड़ के विकास कार्यो को सौगात देंगे।प्रधानमंत्री भारत नेट चरण -2 - गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे, जो 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा।

महेसाणा और बनासकांठा जिलों में

महेसाणा और बनासकांठा जिलों में रेलवे लाइन दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, नई ब्रॉड गेज लाइनों के लिए विभिन्न परियोजनाएं; खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद और महेसाणा में कई सड़क परियोजनाएं; गांधीनगर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक भवन; बनासकांठा में कई जल आपूर्ति परियोजनाएँ आदि शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री आनंद जिले में एक नए जिला स्तरीय अस्पताल और एक आयुर्वेदिक अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। बनासकांठा में अंबाजी क्षेत्र में रिछाडिया महादेव मंदिर और झील का विकास; वायु सेना स्टेशन, डिसा का रन-वे; अहमदाबाद में मानव और जैविक विज्ञान गैलरी; गिफ्ट सिटी में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (जीबीआरसी) की नई इमारत; गांधीनगर, अहमदाबाद और बनासकांठा में जल आपूर्ति में सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाएँ की शुरुआत कराएंगे।

शाम 4.00 बजे: पीएम मोदी नवसारी पहुंचेंगे, जहां 20 हज़ार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यो की भेट देंगे

नवसारी में एक सार्वजनिक समारोह में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री देश को विभिन्न विकास परियोजनाएं सौंपेंगे, जिनमें वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के विभिन्न पैकेज भी शामिल हैं। भरूच, नवसारी, वलसाड में कई सड़क परियोजनाएं; तापी में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना; भरूच में भूमिगत जल निकासी योजना, आदि. प्रधानमंत्री नवसारी में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क के निर्माण का भी उद्घाटन करेंगे।

भरूच-दहेज एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भरूच-दहेज एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण समेत महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।एस.एस.जी. अस्पताल, वडोदरा में अनेक परियोजनाएँ; वडोदरा में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र; सूरत, वडोदरा और पंचमहल में रेलवे गेज परिवर्तन की परियोजनाएं; भरूच, नवसारी और सूरत में कई सड़क परियोजनाएं; वलसाड में कई जल आपूर्ति योजनाएं, स्कूलों और छात्रावासों का निर्माण और नर्मदा जिले में अन्य योजनाएं शुरू करवाएंगे। प्रधानमंत्री सूरत नगर निगम, सूरत शहरी विकास प्राधिकरण और ड्रीम सिटी की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे।

शाम 6.00 बजे: पीएम मोदी काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचेंगे

प्रधानमंत्री काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KAPS) यूनिट 3 और यूनिट 4 में दो नए दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) देश को समर्पित करेंगे। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने रुपये का निवेश किया है। 22,500 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित केएपीएस-3 और केएपीएस-4 परियोजनाओं की कुल क्षमता 1400 (700×2) मेगावाट है और ये सबसे बड़े स्वदेशी पीएचडब्ल्यूआर हैं। वे अपनी तरह के पहले रिएक्टर हैं और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिएक्टरों के बराबर हैं। साथ में, ये दोनों रिएक्टर प्रति वर्ष लगभग 10.4 बिलियन यूनिट स्वच्छ बिजली पैदा करेंगे और इससे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जैसे कई राज्यों के उपभोक्ताओं को लाभ होगा। रात 8.00 बजे सूरत से वाराणसी के लिए रवाना होंगे।