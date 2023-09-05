Nvidia के CEO से मिले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के CEO जेनसेन हुआंग (Jensen Huang) से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात के बारे में खुद इसकी जानकारी दी।

मई में, कैलिफोर्निया बेस्ड ये कंपनी उस समय सुर्खियों में आई जब उसने थोड़े समय के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट वैल्युएशन को छुआ था। यह 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक वैल्यू वाली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली पांचवीं अमेरिकी कंपनी बन गई है। पिछले एक साल में इस कंपनी के स्टॉक ने 250 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

Nvidia कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। जिसकी स्थापना 5 अप्रैल, 1993 को जेनसेन हुआंग, क्रिस मैलाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम ने गेमिंग और मल्टीमीडिया बाजारों में 3D ग्राफिक्स लाने के मकसद से की थी।