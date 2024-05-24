Paytm layoffs: पेटीएम निकालेगी करीब 5,000 कर्मचारी !

scorecardresearch
NewsकारोबारPaytm layoffs: पेटीएम निकालेगी करीब 5,000 कर्मचारी !

अपने बढ़ते घाटे के जवाब में, कंपनी का लक्ष्य कर्मचारी लागत में 400-500 करोड़ रुपये की बचत करना है, जिससे संभावित रूप से 5,000-6,300 कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 24, 2024 12:03 IST
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए Paytm अपने कर्मचारियों की संख्या में 15-20% की कमी कर सकती है
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, Paytm की मूल कंपनी One97 Communications को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या में 15-20% की कमी कर सकती है। विजय शेखर शर्मा ने 22 मई को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "एआई की क्षमताओं और मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हम रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनी के पास औसतन 32,798 ऑन-रोल कर्मचारी थे, जिनमें 29,503 सक्रिय ऑन-रोल थे। प्रति कर्मचारी औसत लागत 7.87 लाख रुपये थी।

Also Read: Byju संकट: रजनीश कुमार, टीवी मोहनदास पई सलाहकार समिति से हटेंगे

5,000-6,300 कर्मचारियों की छंटनी!

पेटीएम का शुद्ध घाटा

पेटीएम का शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में बढ़कर 550 करोड़ रुपये हो गया है, जो एक साल पहले 168 करोड़ रुपये था। इसकी वजह राजस्व में गिरावट है। मार्च तिमाही में परिचालन से राजस्व साल-दर-साल 3% गिरकर 2,267 करोड़ रुपये रहा।

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने आय अनुमानों को संशोधित किया है और अनुमान लगाया है कि पेटीएम वित्त वर्ष 26 में ईबीआईटीडीए ब्रेकईवन हासिल कर लेगा।

Abhishek
May 24, 2024