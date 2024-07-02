Patanjali Ayurved का 'Home & Personal Care' बिजनेस खरीदेगी Patanjali Foods, 1,100 करोड़ रुपए में सकती है डील

Patanjali Foods Limited के बोर्ड ने अपनी पेरेंट कंपनी Patanjali Ayurved के 'Home & Personal Care' बिजनेस को खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इस बिजनेस को खरीदने के लिए Patanjali Foods 1,100 करोड़ रुपए खर्च करे सकती है। पतंजलि फूड्स लिडिंग FMCG कंपनी बनना चाहती है, इसलिए यह अधिग्रहण कर रही है।पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (PAL) के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस की वर्तमान में भारत के FMCG स्पेस में एक मजबूत ब्रांड इक्विटी है। इसके अलावा देश भर में इसका एक लॉयल कंज्यूमर बेस है।

20 साल के लाइसेंसिंग एग्रिमेंट पर सहमति बनी

पतंजलि फूड्स ने कहा कि कंपनी और पतंजलि आयुर्वेद के बीच 3% टर्नओवर बेस्ड फीस के साथ-साथ अन्य शर्तों के लिए 20 साल के लाइसेंसिंग एग्रिमेंट पर सहमति बनी है। इस अधिग्रहण से पतंजलि ब्रांड के FMCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एकीकरण होगा। कंपनी ने यह भी बताया है कि FMCG सेक्टर में एक मेजर प्लेयर बनने की जर्नी में यह एक बड़ा कदम है। कंपनी ने अपने पहले FPO के समय अपने शेयरधारकों से यह कमिटमेंट किया था।

शेयर में तेजी

खबर सामने के आने के बाद शेयर में तेजी देखी गयी है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 58.54 हजार करोड़ रुपए हो गया है। बीते एक साल में कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को 43.49% रिटर्न दिया है।