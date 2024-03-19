Patanjali False Ads Case: SC ने योग गुरू रामदेव और आचार्य बालकृष्म को पेशी के लिए बुलाया

scorecardresearch
NewsकारोबारPatanjali False Ads Case: SC ने योग गुरू रामदेव और आचार्य बालकृष्म को पेशी के लिए बुलाया

पतंजलि ने एक विज्ञापन भी प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था: "एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलत धारणाएँ: फार्मा और चिकित्सा उद्योग द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं से खुद को और देश को बचाएं।" इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि मधुमेह और अस्थमा समेत अन्य बीमारियों का इलाज बताने वाले विज्ञापनों का बचाव नहीं किया जा सकता।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 19, 2024 12:30 IST
SC ने योग गुरू रामदेव और आचार्य बालकृष्म को पेशी के लिए बुलाया
Supreme Court ने मंगलवार को अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर योग गुरु Ramdev और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी Acharya Balkrishna को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के लिए बुलाया। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि यह Patanjali Ayurveda के खिलाफ झूठे विज्ञापन मामले के संबंध में है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कई मीडिया आउटलेट्स में 'भ्रामक विज्ञापन' देने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत ने 'भ्रामक' विज्ञापन देने के लिए पतंजलि की निंदा की और कंपनी को बीमारियों या चिकित्सा स्थितियों से संबंधित किसी भी उत्पाद का विज्ञापन करने से रोक दिया। अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को तीन सप्ताह का समय देते हुए शीर्ष अदालत ने जोरदार ढंग से कहा था कि "पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है।"

शीर्ष अदालत

हालाँकि, यह पहली बार नहीं है कि शीर्ष अदालत ने पतंजलि को उन उत्पादों के विज्ञापन के खिलाफ चेतावनी दी है जो बीमारियों को "ठीक" कर सकते हैं। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को चेतावनी दी थी कि अगर वह यह गलत दावा करती है कि उसके उत्पाद कुछ बीमारियों को "ठीक" कर सकते हैं तो उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उस समय, पीठ ने पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई।
इस चेतावनी का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने फरवरी में कहा था, "हमारी चेतावनी के बावजूद, आप कह रहे हैं कि आपके उत्पाद रसायन-आधारित दवाओं से बेहतर हैं।" 

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रकाश डाला और कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने अस्थमा और मधुमेह सहित बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। वकील पटवालिया ने विज्ञापन परिषद के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद द्वारा दायर मानहानि मामले का भी उल्लेख किया। पतंजलि ने एक विज्ञापन भी प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था: "एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलत धारणाएँ: फार्मा और चिकित्सा उद्योग द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं से खुद को और देश को बचाएं।" इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि मधुमेह और अस्थमा समेत अन्य बीमारियों का इलाज बताने वाले विज्ञापनों का बचाव नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "बीमारियों से स्थायी राहत से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब केवल दो चीजें हैं- या तो मौत या इलाज।" इसने पतंजलि आयुर्वेद से यह भी बताने को कहा कि भ्रामक विज्ञापनों से निपटने में उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे किया।

