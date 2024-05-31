scorecardresearch
Air India की फ्लाइट में कई घंटे से कैद थे यात्री! AC भी बंद.. अचानक बेहोश होने लगे लोग.. फिर जो हुआ सुनकर दंग रह जायेंगे आप

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 31, 2024 11:37 IST
यात्रियों का कहना है कि लोगों को विमान में चढ़ने और बिना एयर कंडीशनिंग के बैठने के लिए मजबूर किया गया

Delhi से San Francisco जाने वाली Air India की फ्लाइट AI 183 आज करीब 20 घंटे की देरी से उड़ान भरेगी। यात्रियों का कहना है कि लोगों को विमान में चढ़ने और बिना एयर कंडीशनिंग के बैठने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कई यात्री बेहोश हो गए। बता दें कि Delhi-NCR समेत पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में बुधवार को तापमान रिकॉर्ड़ 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। 

यात्री का आरोप

एयर इंडिया से सैन फ्रैंसिस्को जाने वाले एक यात्री ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को फ्लाइट करीब करीब 8 घंटे से अधिक की देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची। लोगों को इस फ्लाइट में बैठने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन विमान में एयर कंडीशनिंग नहीं होने के कारण कई यात्री बेहोश हो गए। दिल्ली से सैन फ्रैंसिस्को जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 183 कल दोपहर में उड़ाने भरने वाली थी। लेकिन करीब 20 घंटे से अधिक देरी के बाद आज सुबह 11 बजे उड़ान भरेगी। 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स

 एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा," सैन फ्रैंसिस्को जाने वाली एआई 183 आठ घंटे से अधिक देरी से पहुंची और दिल्ली हवाई अड्डे पर लोगों को विमान में चढ़ने और बिना एयर कंडीशनिंग के बैठने के लिए मजबूर किया गया। जिसके बाद कुछ यात्री बेहोश हो गए, यात्रियों के बेहोश हो जाने के बाद उन्हें विमान से बाहर निकाला गया।

निजीकरण पूरी तरह विफल

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, एयर इंडिया का निजीकरण पूरी तरह विफल रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 183 की उड़ान में आठ घंटे से अधिक की देरी हुई है। यात्रियों को बिना एयर कंडीशनिंग के विमान में चढ़ाया गया। फिर कुछ लोगों के बेहोश होने के बाद विमान से उतार दिया गया। यह अमानवीय है। 

अन्य यात्री

एक अन्य यात्री ने भी एयर इंडिया से इस पर त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है। कई अन्य यात्रियों ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। 

एयर इंडिया ने क्या कहा?

एयर इंडिया ने एक्स हैंडल से यात्रीयो को रिप्लाई देते हुए कहा है, " यात्रा में आए व्यवधानों को लेकर हमें खेद है। कृपया निश्चिंत रहें। हमारी टीम फ्लाइट उड़ान की देरी को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। यात्रियों को जरूरी मदद करने के लिए हम अपनी टीम को भी सूचित कर रहे हैं।"

