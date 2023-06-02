NSE, BSE ने अदाणी एंटरप्राइजेज को आज से शॉर्ट-टर्म सर्विलांस से हटाया
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अब ASM सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इन दोनों शेयरों को 25 मई को ASM फ्रेमवर्क में रखा गया था।
Gautam Adani की अगुवाई वाली कंपनी का 31 मार्च, 2023 को खत्म तिमाही के दौरान सालाना आधार पर अच्छा प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने साल-दर-साल 137% की ग्रोथ के साथ 722.48 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। 13 मई को, कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए 12,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना की घोषणा की थी।
