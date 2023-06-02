scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारNSE, BSE ने अदाणी एंटरप्राइजेज को आज से शॉर्ट-टर्म सर्विलांस से हटाया

NSE, BSE ने अदाणी एंटरप्राइजेज को आज से शॉर्ट-टर्म सर्विलांस से हटाया

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अब ASM सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इन दोनों शेयरों को 25 मई को ASM फ्रेमवर्क में रखा गया था।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 2, 2023 12:49 IST
NSE, BSE ने अदाणी एंटरप्राइजेज को आज से शॉर्ट-टर्म सर्विलांस से हटाया
NSE, BSE ने अदाणी एंटरप्राइजेज को आज से शॉर्ट-टर्म सर्विलांस से हटाया

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अब ASM सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इन दोनों शेयरों को 25 मई को ASM फ्रेमवर्क में रखा गया था।

Also Read: कैसे भारत एक दशक से भी कम समय में बदल गया: मॉर्गन स्टेनली

Gautam Adani की अगुवाई वाली कंपनी का 31 मार्च, 2023 को खत्म तिमाही के दौरान सालाना आधार पर अच्छा प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने साल-दर-साल 137% की ग्रोथ के साथ 722.48 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। 13 मई को, कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए 12,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना की घोषणा की थी।

advertisement
Company ने साल-दर-साल 137% की ग्रोथ के साथ 722.48 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है
Company ने साल-दर-साल 137% की ग्रोथ के साथ 722.48 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 2, 2023