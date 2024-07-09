scorecardresearch
Noida की हाईराइजिंग सोसाइटियों को मिलेगा अब गंगाजल, लोग खुद कर रहे हैं प्रयास

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 9, 2024 11:14 IST
Noida की ATS Pristine Society में गंगाजल कनेक्शन मिल गया है

Noida की ATS Pristine Society में गंगाजल कनेक्शन मिल गया है। दो साल तक पीने के पानी के लिए संघर्ष करने के बाद सोमवार को सेक्टर-150 स्थित एटीएस प्रिस्टीन सोसायटी के निवासियों को Noida Authority की मदद से कनेक्शन मिल गया। बीते कल यानि सोमवार शाम करीब 7 बजे सोसायटी के लोगों ने ढोल-नगाड़ों के साथ गंगा आरती की और गंगाजल का स्वागत किया। आपको बताते चले कि नोएडा के एटीएस प्रिस्टीन सोसायटी के लोग पिछले दो साल से गंगाजल आपूर्ति के लिए बिल्डर से संघर्ष कर रहे थे। मगर गंगाजल कनेक्शन नहीं मिल रहा था। इसके बाद सोसायटी के निवासियों और एओए की टीम ने खुद पैसे इकट्ठा करके नोएडा प्राधिकरण में पैसे जमा किए। इसके बाद सोमवार को गंगाजल कनेक्शन मिल गया।

सोसायटी के निवासियों ने जमकर मनाया जश्न 

गंगाजल कनेक्शन शुरू होने पर सोसायटी के निवासियों ने जमकर जश्न मनाया। सभी ने एक-दूसरे को तिलक लगाया और ढोल-नगाड़े के साथ इस परियोजना की शुरुवात की। सोसायटी के लगभग सभी बड़े-बुजुर्गों ने पूजा और गंगा आरती की। साथ ही गंगाजल आपूर्ति का स्वागत किया। सोसायटी के निवासियों और एओए की टीम ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं। हम कई सालों से गंगाजल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका परिणाम अब हमे मिल चुका है और हम बहुत खुश है।  इस परियोजना स्वागत कायर्क्रम के दौरान सोसाइटी कमिटी की ओर से यह भी बताया गया है की हमने बिल्डर से लड़ना बंद कर दिया है। फिर खुद पैसे इकट्ठे कर नोएडा अथॉरिटी में जमा करवा दिए और सोसायटी को गंगाजल का कनेक्शन मिल चुका है। हम नोएडा एनसीआर की दूसरी सोसायटी से कहना चाहते हैं कि जहां अभी तक गंगाजल नहीं मिला है, वो बिल्डर से लड़ना बंद करके खुद पैसे इकट्ठे करके गंगाजल का कनेक्शन ले लें।

