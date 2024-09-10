scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारNoida: नोएडा बनेगा सेमीकंडक्टर हब, कल पीएम करेंगे सेमीकॉन का उद्घाटन

Noida: नोएडा बनेगा सेमीकंडक्टर हब, कल पीएम करेंगे सेमीकॉन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में "सेमिकॉन इंडिया 2024" का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे।इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 10, 2024 18:38 IST
नोएडा बनेगा सेमीकंडक्टर हब
नोएडा बनेगा सेमीकंडक्टर हब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में "सेमिकॉन इंडिया 2024" का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे।इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। पहली बार ग्रेटर नोएडा में  "सेमिकॉन इंडिया 2024" का आयोजन 11 से 13 सितंबर के बीच किया जा रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शकों और 150 वक्ताओं के शामिल होने की उम्मीद

इस सम्मेलन में विश्वभर की प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व, विशेषज्ञों और उद्योग के दिग्गजों की भागीदारी होगी। सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शकों और 150 वक्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग की नई संभावनाओं और प्रौद्योगिकी पर विचार-विमर्श करेंगे।

सेमीकंडक्टर को लेकर कई राज्य अपनी अपनी पॉलिसी लेकर आए

सेमीकंडक्टर को लेकर कई राज्य अपनी अपनी पॉलिसी लेकर आए हैं। तमिलनाडु इसमें सबसे आगे हैं। इसके बाद गुजरात असम भी सेमीकन्डक्टर कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। यूपी सरकार ने भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ऐलान किया है जिसके तहत सरकार हर तरह की सब्सिडी दे रही है। इस दिशा में सेमीकॉन इंडिया का एक विशेष सत्र ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें दुनियाभर की कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 10, 2024