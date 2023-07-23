अगले साल अगस्त से चालू हो जाएगा नवी मुंबई एयरपोर्ट

scorecardresearch
ये जानकारी खुद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने विधानसभा में दी। नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण अदाणी ग्रुप ने किया है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 23, 2023 12:13 IST
अगले साल से आपको मुंबई की बिजी एयरपोर्ट की बजाए नए नवेले नवी मुंबई एयरपोर्ट (Navi Mumbai Airport) से उड़ान भरने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार अगले साल यानि अगस्त 2024 से नवी मुंबई एयरपोर्ट को चालू कर देगी। ये जानकारी खुद  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने विधानसभा में दी। नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण अदाणी ग्रुप ने किया है। 

Devendra Fadnavis ने विधानसभा में दी जानकारी
Devendra Fadnavis ने विधानसभा में दी जानकारी

नए एयरपोर्ट के चालू होने के बाद छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर यात्रियों का बोझ कम होगा और लोगों के लिए एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा। इस एयरपोर्ट से हर साल करीब 10 करोड़ यात्री ट्रेवल कर सकेंगे। 

विधानसभा में जवाब देने के बाद फड़नवीस ने ट्वीट कर कहा कि अगले साल से नवी मुंबई एयरपोर्ट काम करना शुरू कर देगा। नांदेड़ और लातूर एयरपोर्ट का काम फिलहाल थमा हुआ है।जिस कंपनी को काम दिया गया था, उसने बकाया का भुगतान नहीं किया है। सरकार इस मामले में कानूनी राय ले रही है। अगर कंपनी इन एयरपोर्ट्स का निर्माण करने में विफल रही तो सरकार टेकओवर करने पर भी विचार कर रही है।

Jul 23, 2023