Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी की बॉसगिरि दिल जीत लेगी, एम्प्लॉई को 1500 करोड़ रुपए का घर किया गिफ्ट

NewsकारोबारMukesh Ambani: मुकेश अंबानी की बॉसगिरि दिल जीत लेगी, एम्प्लॉई को 1500 करोड़ रुपए का घर किया गिफ्ट

एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की दरियादिली के किस्से खूब मशहूर हैं। लेकिन उनकी दोस्ती और बॉसगिरि और भी ज्यादा बिंदास है। इसकी ताजा मिसाल जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉई को 1500 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट कर दिया।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 27, 2023 15:40 IST
Mukesh Ambani एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन
एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की दरियादिली के किस्से खूब मशहूर हैं। लेकिन उनकी दोस्ती और बॉसगिरि और भी ज्यादा बिंदास है। इसकी ताजा मिसाल जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉई को 1500 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट कर दिया। अब कहेंगे कि अपने साथ काम करने वाले एक कर्मचारी पर इतनी मेहरबानी क्यों? तो इसके पीछे दिलचस्प कहानी है, आइये जानते हैं...

मुकेश अंबानी ने जिस शख्स को ये आलीशान घर तोहफे में दिया है, उनका नाम है मनोज मोदी। इतना ही नहीं बल्कि साल 2016 में मनोज मोदी की बेटी की शादी भी मुकेश अंबानी के घर में ही हुई थी। अंबानी परिवार में उनका सम्मान और आदर, परिवार के सदस्य की तरह ही किया जाता है। मनोज मोदी को अंबानी परिवार के बच्चे मेंटर से कम नहीं मानते हैं। तो ऐसी क्या खासियत है मनोज मोदी में, जिसके चलते न सिर्फ मुकेश अंबानी बल्कि पूरा अंबानी परिवार उनपर इतना विश्वास करता है। आपको मनोज मोदी के बारे में बताएं उससे पहले उनके आलीशान महल के बारे में जान लीजिए।

Also Read: मुकेश अंबानी से ज्यादा सैलरी है रिलायंस में काम में करने वाले इस शख्स की

प्रॉपर्टी वेबसाइट मैजिक ब्रिक्स की के मुताबिक मनोज को जो घर गिफ्ट में मिला है, उसका नाम वृंदावन है। इसकी कीमत 1500 करोड़ रुपए है, ये आलीशान घर मुंबई के पॉश इलाके नेपियन-सी रोड पर बना है। लंबाई और चौथाई को देखें तो ये 22 मंजिला बिल्डिंग 1.7 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में बनाई गई है और इसका हर फ्लोर 8000 वर्ग फीट में फैला है। बिल्डिंग के 7 फ्लोर सिर्फ और सिर्फ कार पार्किंग के लिए रिजर्व किए गए हैं। 

अब आपको बताते हैं कि मनोज मोदी हैं कौन?

मनोज मोदी भले ही रिलायंस इंडस्ट्री में काम करते हों, लेकिन वो मुकेश अंबानी के करीबी दोस्त भी हैं और क्लासमेट भी। दोनों ने मुंबई के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कैमिकल टेक्नोलॉजी में एक साथ पढ़ाई की थी। मुकेश अंबानी ने जब अपने बिजनेस करियर की शुरुआत रिलायंस में शुरू की, तो उन्होंने मनोज मोदी को भी अपने साथ बुला लिया। साल 1980 से मनोज मोदी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। मनोज मोदी को मुकेश अंबानी इसलिए भी मानते हैं क्योंकि जियो और रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। मौजूदा वक्त में मनोज रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं।

Apr 27, 2023