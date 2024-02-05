Elon Musk और Sundar Pichai जैसे दिग्गजो को पीछे छोर Mukesh Ambani बने दुनिया के दूसरे पावरफुल CEO

Reliance Industries Limited के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर Mukesh Ambani ने Brand Guardianship Index 2024 में लगातार दूसरे साल सेकेंड पोजिशन हासिल की है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, एपल के टिम कुक और टेस्ला के एलन मस्क पीछे छोड़ा। इसके साथ ही वे 'डायवर्सिफाइड' ग्रुप की कैटेगिरी में टॉप रैंक वाले CEO भी बन गए हैं। ब्रांड फाइनेंस की ओर से जारी की गई लिस्ट में मुकेश अंबानी को भारतीयों की लिस्ट में पहले और ग्लोबल लेवल पर दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस लिस्ट में टेसेंट के CEO हुआतेंग मा पहले नंबर पर रहे।

एन चंद्रशेखरन पांचवें नंबर पर

ब्रांड फाइनेंस ने अंबानी को 80.3 का BGI स्कोर दिया, जो हुआतेंग मा के स्कोर 81.6 से थोड़ा ही कम है। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। वे 2023 की रैंकिंग में आठवें नंबर पर थे। वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनीश शाह ने छठवीं रैंक हासिल की है। उनके बाद इंफोसिस के सलिल पारेख 16वें नंबर पर रहे।

ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स क्या है

ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन CEO को मान्यता देता है, जो सभी स्टेकहोल्डर्स, एम्प्लॉईज, इन्वेस्टर्स और बड़े पैमाने पर समाज के हितों पर विचार करते हुए प्रभावी ढंग से बिजनेस वेल्यू बनाते हैं। ब्रांड फाइनेंस सर्वे में एक संतुलित स्कोरकार्ड के बेस पर CEO का मूल्यांकन करता है, जो उनकी कंपनी के ब्रांड और लॉन्ग टर्म वेल्यू के मैनेजमेंट के रूप में काम करने की उनकी क्षमता को मापता है।