शपथ लेते ही Action Mode में आये MP के नए मुख्यमंत्री Mohan Yadav, जारी किया ये दिशा-निर्देश

Madhya Pradesh के मुख्यमंत्री Mohan Yadav शपथ ग्रहण करने के बाद एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बुधवार को आदेश दिया कि धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। साथ ही खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। पदभार लेने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्री, चीफ सेकेटरी और विभागों के अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन यादव ने कहा, खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर भारत सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में पालन के लिए हमने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जनता की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा, हर जिले के अंदर युवाओं के लियर एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा। 52 कॉलेज का चयन किया गया है, जिनको प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। सभी कॉलेजों में डिजी लॉकर की सुविधा होगी। सीएम यादव ने कहा, हमने फैसला किया है कि डिग्री मार्कशीट के लिए छात्र परेशान होते हैं इसलिए डिजी लॉकर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तय सीमा के भीतर ही करना होगा। बिना परमिशन के तेज आवाज में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कैबिनेट में लिए गए फैसलों का भी ब्योरा दिया। सीएम ने कहा, आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। आदतन अपराधी बार-बार छूट जाते हैं, लिहाजा इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पहली प्रधानमंत्री की गारंटी पर अमल करते हुए तेंदूपत्ता की राशि को 3000 के बजाय 4000 रुपये किया गया है। सीएम ने कहा, 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है। कार्यसेवकों पर अत्याचार हुए थे। लिहाजा राम मंदिर के मार्ग में इस बार एमपी सरकार अयोध्या जाने वालों का जगह-जगह स्वागत करेगी।

उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मोहन यादव को भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने जगदीश देवड़ा (मंदसौर के मल्हारगढ़ से विधायक) और राजेंद्र शुक्ला (रीवा से विधायक) को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। शपथ समारोह में जाने से पहले यादव ने भोपाल में एक मंदिर में पूजा-अर्चना की। तीन बार के भाजपा विधायक यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री है। वर्ष 2003 के बाद से, मध्य प्रदेश में भाजपा के सभी तीन मुख्यमंत्री यानी उमा भारती, बाबूलाल गौर और चौहान, अन्य पिछड़ा वर्ग से रहे हैं। साथ ही, यादव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में यादव की नियुक्ति से बीजेपी के दिग्गज नेता और चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के युग का भी अंत हो गया, जिन्होंने करीब दो दशकों तक राज्य की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा।