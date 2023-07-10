Modi का मिडास टच - टेलीफोन बैंकिंग बंद हुई, अच्छी बैंकिंग शुरू हुई

हाल ही में, मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं, क्योंकि कई एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उज्ज्वल स्थान के रूप में स्थापित किया है। लेकिन इससे पहले की हम इकोनॉमी की चर्चा करें हम सबसे पहले बात करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 2014 की, जब Narendra Modi के नेतृत्व वाली बीजेपी ने मौजूदा UPA को उखाड़ फेंका था, यह दावा करना मुश्किल नहीं है कि मोदी सरकार को भारतीय अर्थव्यवस्था से निपटना था जिसे यूपीए शासन द्वारा जर्जर स्थिति में बदल दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि अर्थव्यवस्था मरम्मत से परे है। उस जर्जर अर्थव्यवस्था को 2013 में Morgan Stanley द्वारा फ्रैजाइल फाइव में से एक के रूप में कुख्यात रूप से वर्णित किया गया था। बैंकिंग क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए पूंजी प्रदान करता है, ज्यादातर ऋण के रूप में। यह कोई रहस्य नहीं है कि बैंकिंग क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का दिल है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है।

advertisement

Also Read: GST Council: कल 50वीं बैठक, सिनेमाघर, गेमिंग, कैंसर की दवा पर अहम फैसले संभव

2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जर्जर स्थिति में बैंकिंग क्षेत्र सबसे बुरी स्थिति में था। लेकिन मौजूदा काल में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति - जीएनपीए - में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आय 2009-10 में 2.2% से बढ़कर 2013-14 में 4.4% हो गई है। 2014 से पहले, शुद्ध अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां एनएनपीए 1.1% से खराब होकर 2.6% हो गई था। एनएनपीए दोगुने से भी अधिक हो गया था। लाभप्रदता के मोर्चे पर, 2009-10 से 2013-14 के बीच परिसंपत्तियों पर रिटर्न 0.97% से गिरकर 0.5% हो गया था। इस अवधि में इक्विटी पर रिटर्न 17.47 से आधे से अधिक गिरकर 8.48% हो गया था। 2006-2014 के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली द्वारा दिए गए ऋण की राशि स्वतंत्रता के बाद से 2006 तक दिए गए ऋण की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कुल सकल अग्रिम वित्तीय वर्ष 2008 में 18,19,074 करोड़ से बढ़कर 52 हो गई। वित्त वर्ष 2014 तक ,15,920 करोड़। ये संख्याएँ बैंकिंग क्षेत्र द्वारा आक्रामक ऋण देने की सीमा को स्थापित करती हैं। दरअसल, इन ऋणों का बड़ा हिस्सा उचित मूल्यांकन, उचित परिश्रम और केवाईसी के बिना वितरित किया गया था। यह कोई आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है कि कई कॉरपोरेट्स ने यूपीए सरकार के एक फोन कॉल पर ही ऋण हासिल कर लिया था। आश्चर्य की बात नहीं है कि इनमें से कुछ कॉरपोरेट अंततः जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले बन गए । 12 सबसे बड़े डिफॉल्टरों में से किसी को भी, जिनके पास 1.75 लाख करोड़ से अधिक का एनपीए है, मोदी सरकार द्वारा ऋण नहीं दिया गया। वास्तव में, उधार, धोखाधड़ी के साथ जानबूझकर चूक, कुछ मामलों में भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी को आरबीआई ने तनावग्रस्त संपत्तियों में उछाल के कारणों के रूप में उद्धृत किया था। आज, पीएसबी सहित बैंकिंग क्षेत्र पहले के 9 साल की अपेक्षा अधिक गतिशील, मजबूत और लचीला दिखाई देता है। भारतीय बैंक विशेषकर पीएसबी सबसे अधिक वार्षिक लाभ दर्ज करके रिकॉर्ड बना रहे हैं। पीएसबी की लाभप्रदता वित्त वर्ष 2014 में 37 हजार करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 1 लाख 8 हजार करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2018 में -0.84% के निचले स्तर से उबरने के बाद संपत्ति पर रिटर्न वित्त वर्ष 2014 में 0.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 0.55% हो गया।

2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जर्जर स्थिति में बैंकिंग क्षेत्र सबसे बुरी स्थिति में था

जीएनपीए वित्त वर्ष 2018 में 14.6% के निचले स्तर से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 5% हो गया। अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 24 में इसके 4.1 पर प्रिंट होने की संभावना है जो वित्त वर्ष 2014 से कम होगा। एनएनपीए, जो प्रावधान के लिए समायोजित जीएनपीए है, वित्त वर्ष 2018 में 8% के रिकॉर्ड निचले स्तर से सुधरकर वित्त वर्ष 23 में 1.23% हो गया है। यदि वित्त वर्ष 2013 की तरह 75% प्रावधान बनाए रखा जाता है, तो एनएनपीए वित्त वर्ष 2014 में 1% से भी नीचे गिर सकता है। यह विशेष रूप से प्रभावशाली है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बदलाव के लिए मोदी सरकार के शानदार प्रयासों की ओर इशारा करता है। यह बदलाव इस तथ्य के लिए भी ऐतिहासिक है कि यह कोविड, मुद्रा और वस्तुओं के झटके के बाद और कड़ी मौद्रिक स्थितियों के बीच देखा गया है, जिसमें बैंक या तो ढह रहे हैं या भारी तनाव में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक या यूरोप में क्रेडिट सुइस इसका उदाहरण हैं। इन प्रयासों की अब विश्व स्तर पर भी सराहना की जा रही है क्योंकि इकोनॉमिस्ट भारतीय बैंकों विशेषकर पीएसबी को पुनर्जीवित करने और उन्हें दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक बनाने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा करते हैं। यह शानदार प्रदर्शन मोदी सरकार की व्यापक रणनीति - मान्यता, संकल्प और पुनर्प्राप्ति, पुनर्पूंजीकरण और सुधार को लागू करने के दृष्टिकोण के कारण संभव हुआ। एनपीए की पहचान 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू की शुरुआत के साथ शुरू हुई, जिसने बैंकों को अपने बही-खातों को साफ करने में मदद की, कई वर्षों से जमा हुए कचरे को हटा दिया। जैसे ही प्रक्रिया चल रही थी, एनपीए बढ़ गया, प्रावधान कवरेज अनुपात भी बढ़ गया और परिणामस्वरूप, पीएसबी का लाभ नकारात्मक क्षेत्र में चला गया। नतीजतन, पीएसबी के शेयर की कीमतें इतने निचले स्तर तक गिर गईं कि एक समय में मध्यम आकार के निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक का मूल्य सार्वजनिक क्षेत्र के 24 बैंकों के बराबर हो गया था। महामारी के दौरान एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस की शुरूआत ने यह सुनिश्चित किया कि बैंकिंग प्रणाली में एनपीए की गिरावट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। चूँकि यह मान्यता स्वयं PSBs की मदद नहीं करती है, मोदी सरकार ने SARFAESI अधिनियम, लोक अदालतों और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों जैसे असफल ऋण वसूली तंत्रों के बीच तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान और वसूली के लिए 2016 में इन्सॉल्वेंसी दिवालियापन संहिता पेश की, जिसे एनपीए के रूप में भी जाना जाता है। FY18 और FY22 के बीच वसूले गए 4.65 लाख करोड़ में से 54% राशि IBC तंत्र द्वारा वसूल की गई। आईबीसी प्रक्रिया के स्थिरीकरण और तनावग्रस्त खातों को सदाबहार करने के लिए मौजूदा ऋण पुनर्गठन कार्यक्रमों के दुरुपयोग को देखते हुए, आरबीआई ने कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन, तनावग्रस्त संपत्तियों की सतत संरचना या एस4ए, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना को समाप्त करने के लिए एक परिपत्र जारी किया। रणनीति का दूसरा पहलू पुनर्पूंजीकरण था। इसमें सरकार ने वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 21 के दौरान पीएसबी को पुनर्पूंजीकृत करने के लिए अभूतपूर्व 3.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया।

advertisement

​ Modi सरकार के 9 साल कार्यकाल पूरा होने पर देश-विदेश में हो रही है चर्चा ​

Also Read: Congress नेता Rahul Gandhi को फिर लगा झटका, Gujarat High Court ने नहीं दी राहत

advertisement

पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम ने पीएसबी को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की और उनकी ओर से किसी भी डिफ़ॉल्ट की संभावना को रोका। पुनर्पूंजीकरण को मोदी सरकार द्वारा जारी पुनर्पूंजीकरण बांड के माध्यम से चतुराई से डिजाइन किया गया था, जिसके लिए अपने खजाने से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। बैंकों को उपलब्ध धनराशि से उन्हें ऋण हानि की भरपाई करने। पूंजी मानदंडों को पूरा करने और बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद मिली। सुधार घटक में संवितरण से पहले आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन और लिंकेज को जोड़ने के लिए पीएसबी की बोर्ड-अनुमोदित ऋण नीतियां, गलत बयानी और धोखाधड़ी के कारण जोखिम को कम करने के लिए डेटा स्रोतों में व्यापक परिश्रम के लिए तीसरे पक्ष के डेटा स्रोतों का उपयोग, निगरानी को सख्ती से अलग करना शामिल है। उच्च-मूल्य वाले ऋणों में भूमिकाओं को मंजूरी देने से लेकर 250 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय और डोमेन ज्ञान के संयोजन वाली विशेष निगरानी एजेंसियों से मोदी सरकार द्वारा 10 बैंकों को 4 में विलय करने के त्वरित सुधारात्मक ढांचे और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण ने भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की बदलाव की कहानी में अपनी छाप छोड़ी है। मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों - जो आसान विकल्प नहीं थे - के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता के संकेतक भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की त्वरित गति के लिए चमक और आशा जगा रहे हैं। अमृत काल के दौरान एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा केवल एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली द्वारा ही संभव है और यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यात्रा शुरू हो गई है।

advertisement