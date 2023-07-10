GST Council: कल 50वीं बैठक, सिनेमाघर, गेमिंग, कैंसर की दवा पर अहम फैसले संभव

GST Council की 50वीं बैठक New Delhi में 11 जुलाई यानि कल होगी। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग, कैंसर की दवाओं पर अहम फैसला आ सकता है। काउंसिल के सदस्य ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स लगाने की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा बैठक में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी चर्चा हो सकती है। CBIC फर्जी रजिस्ट्रेशन और ITC क्लेम के असर को खत्म करने के लिए ज्यादा सख्त गाइडलाइंस को लागू करने पर विचार कर रही है।

पिछले कई महीनों में हजारों ऐसे फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता चला है जो वजूद में नहीं है।

advertisement

Also Read: Twitter ने गिलगित-बाल्टिस्तान को बताया भारतीय क्षेत्र, Pak को लगी मिर्ची

जीएसटी काउंसिल में कैंसर की दवा पर छूट संभव, Dinutuximab पर टैक्स छूट पर भी फैसला हो सकता है फिलहाल इस दवा पर 12% इंटिग्रेटेड GST लगता है। इसके अलावा काउंसिल में मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स और क्रॉस-ओवर यूटिलिटी व्हीकल्स की परिभाषा पर सफाई दी जा सकती है। बहुत से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर 18% टैक्स लगाते हैं, जैसा रेस्टोरेंट्स में होता है। हालांकि, ये तर्क भी दिया जाता है कि खाने-पीने की चीजों को कंपोजिट सप्लाई माना जा सकता है और इस पर उसी के मुताबिक टैक्स लगाना चाहिए।