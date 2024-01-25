scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारMicrosoft बनी 3 ट्रिलियन डॉलर की कपंनी !

Microsoft बनी 3 ट्रिलियन डॉलर की कपंनी !

वैल्यूएशन के हिसाब से एपल इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। तीसरे नंबर पर ₹170.09 लाख करोड़ मार्केट कैप से साथ ऑयल और गैस कंपनी सऊदी अरामको, चौथे पर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट और पांचवें नंबर पर ई-कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म अमेजन है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 25, 2024 11:02 IST
Microsoft ने 3 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 249.40 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू को पार कर लिया है
Microsoft ने 3 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 249.40 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू को पार कर लिया है

Microsoft ने 3 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 249.40 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू को पार कर लिया है। बुधवार को ट्रेड के दौरान शेयर में 1.7% का उछाल आया और ये 405.63 डॉलर (₹33,675) पर पहुंच गए, जिससे कंपनी ने पहली बार यह आंकड़ा छुआ। हालांकि इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का शेयर थोड़ा नीचे आया और ये 402.56 डॉलर (₹33,472) के स्तर पर बंद हुए। इससे कंपनी का मार्केट कैप नीचे गिरकर 2.99 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की टॉप कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट दूसरे नंबर पर है। वैल्यूएशन के हिसाब से एपल इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। तीसरे नंबर पर ₹170.09 लाख करोड़ मार्केट कैप से साथ ऑयल और गैस कंपनी सऊदी अरामको, चौथे पर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट और पांचवें नंबर पर ई-कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म अमेजन है। 

advertisement

Also Read: Air India पर DGCA ने ₹1.1 करोड़ का लगाया जुर्माना ?

AI प्रोजेक्ट्स में निवेश के चलते बढ़ा माइक्रोसॉफ्ट

माइक्रोसॉफ्ट ने चैट-जीपीटी बनाने वाली कंपनी में निवेश किया है। इसके अलावा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट रोलआउट करने के बाद कंपनी टॉप की दूसरी कंपनियों से आगे निकल गई है। ओपन AI के जरिए कंपनी ने अपने सर्च इंजन बिंग के नए और ज्यादा अपग्रेड वर्जन भी लॉन्च किया है।

माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए AI ऐप लॉन्च किया है

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नया को-पायलट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यूजर अपने AI चैटबॉट को एक नई सर्विस के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। यह ऐप सर्च इंजन बिंग से अलग है और पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ महीने पहले बिंग चैट का नाम बदलकर को-पायलट कर दिया था। 

अभी ChatGPT सबसे आगे 

AI की दुनिया में फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के बड़े निवेश वाली कंपनी OpenAI का ChatGPT सबसे आगे है। चैटजीपीटी को पिछले साल 30 नवंबर को लॉन्च किया गया था और एक महीने के भीतर इसके यूजर्स की संख्या दस करोड़ को पार कर गई थी। गूगल का चैटबॉट बार्ड LaMDA के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 25, 2024