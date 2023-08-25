US Fed Chairman की बैठक पर टिकी बाज़ार की निगाहें
जहां तक घरेलू शेयरों का सवाल है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सुझाव दिया कि जैक्सन होल शिखर सम्मेलन के नतीजे के बाद निफ्टी का 19,200 से ऊपर बने रहना 19,800 अंक की ओर विस्तारित पुलबैक का रास्ता खोल देगा।
Federal Reserve के अध्यक्ष Jerome Powell का भाषण बाजार के लिए काफी अहम है और बाजार की नजर इस पर टिकी हुई है। कुछ लोगों को उम्मीद है कि पॉवेल फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगाने का संकेत दे, ताकि भविष्य में दरों में बढ़ोतरी के दरवाजे खुले रहें। लेकिन इस पर ब्याज दरों को लेकर अनिश्चिता का माहौल है।
