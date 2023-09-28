Lulu Mall: विवादों में घिर चुका Lulu Mall का छठा एडिशन तैयार, 300 करोड़ की लागत

Lulu Mall इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। इस बार विवाद नहीं बल्कि, इसकी बिल्डिंग है। Hyderabad में बनी यह शानदार मॉल की कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देश का यह छठा लुलु मॉल 300 करोड़ रुपये में बन कर तैयार हुआ है। इस मॉल को हैदराबाद में 27 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। आप भी वहां जाकर इस खूबसूरत मॉल का दीदार कर सकते हैं। हैदराबाद में बनी यह मॉल में आपको घरेलू और अतंरराष्ट्रीय ब्रांड्स के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके साथ ही पांच-स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, एक मल्टी फूड कोर्ट और विभिन्न मनोरंजन विकल्प आपके लिए मौजूद है।

लुलु ग्रुप के चेयरमैन MA Yusuf Ali का कहना है कि वो भारत में 50 हजार से ज्यादा लोगों को मॉल के जरिए रोजगार देना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में युवाओं को एक बड़ी राहत मिलेगी। यहीं नहीं लुलु मॉल का हैदराबाद में हाइपरमार्केट बनाने की भी तैयारी है। लुलु ग्रुप का कहना है कि हाइपरमार्केट 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। लुलु मॉल के बारे में भारत में खुब चर्चाएं होती रहती है, पर क्या आपको पता है लुलु मॉल भारत में अब तक 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर चुका है। भारत में लुलु मॉल कई राज्यों में अपना मॉल खोल चुका है। कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ और कोयंबटूर, और इन सबका लागात देखे तो कुल 2000 करोड़ से ज्यादा का है।