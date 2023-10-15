scorecardresearch
Laurus Labs की सहायक कंपनी को मिला CAR-T cell therapy का अप्रूवल

Laurus Labs की सहायक कंपनी को मिला CAR-T cell therapy का अप्रूवल

ImmunoAct IIT Bombay के वैज्ञानिकों की कोशिशों से एक कंपनी बनाई गई है जो एडवांस कैंसर में रिसर्च कर रही है। इस कंपनी का गठन 2018 में हुआ था। इस थेरेपी का ट्रायल Tata Memorial Centre (TMC) Mumbai में किया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Oct 15, 2023 20:12 IST
Laurus Labs की हिस्सेदारी वाली कंपनी ImmunoACT को भारत की पहली CAR-T cell therapy का अप्रूवल मिल गया है
Laurus Labs की हिस्सेदारी वाली कंपनी ImmunoACT को भारत की पहली CAR-T cell therapy का अप्रूवल मिल गया है

देश की दिग्गज CDMO/API कंपनी Laurus Labs की हिस्सेदारी वाली कंपनी ImmunoACT को भारत की पहली CAR-T cell therapy का अप्रूवल मिल गया है। इस थेरेपी का उपयोग r/r B-cell lymphomas और leukemia के लिए किया जाएगा। इसका अप्रूवल Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) की तरफ से मिला है। NexCAR19 CD19 targeted CAR-T cell therapy अपने आप में अलग तरह की थेरेपी है और पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। ImmunoAct में लौरस लैब की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। लौरस लैब शेयर बाजार में एक लिस्टिड फॉर्मा कंपनी है जो पहले से ही CDMO, API में काम करती है।

ImmunoAct IIT Bombay के वैज्ञानिकों की कोशिशों से एक कंपनी बनाई गई है जो एडवांस कैंसर में रिसर्च कर रही है। इस कंपनी का गठन 2018 में हुआ था। इस थेरेपी का ट्रायल Tata Memorial Centre (TMC) Mumbai में किया गया है। अगर इस थेरेपी से इलाज में मदद मिली तो काफी सस्ते दाम पर भारत में कैंसर के इलाज का रास्ता खुलेगा। अभी तक कैंसर में इम्युनो थैरेपी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों की इस्तेमाल होती है जो काफी महंगी होता है। शुक्रवार को लौरस लैब का शेयर 403.05 पर बंद हुआ था।

Oct 15, 2023