कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने TULIP लॉन्च करने की घोषणा की
इस प्लैन के तहत सालाना प्रीमियम का 100 गुना तक लाइफ कवर मिलता है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, महेश बालासुब्रमण्यम ने कहा कि ग्राहक की जरूरतों पर फोकस हमेशा से ही कोटक लाइफ का डीएनए रहा है।
कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने एक नई प्लैन लॉन्च की है जो एक तरह की यूनिट लिंक्ड टर्म इंश्योरेंस प्लैन हैं। जो सालाना प्रीमियम का 100 गुना तक जीवन कवर प्रदान करता है।
TULIP यानी टर्म विद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हमारे ग्राहकों को टर्म प्लान की तरह व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है और यूलिप (ULIP) की तरह अपनी संपत्ति बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों की मुख्य वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखना है।