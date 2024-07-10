कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया कोटक बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (KMAMC/कोटक म्यूचुअल फंड) ने कोटक बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड के लॉन्च की घोषणा की है। यह बीएसई पीएसयू इंडेक्स की नकल या ट्रैकिंग करने वाली एक ओपन-एंडेड स्कीम है। यह योजना पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 10 जुलाई, 2024 को खुल रही है और 24 जुलाई, 2024 को बंद होगी।

बीएसई पीएसयू इंडेक्स में वर्तमान में बीएसई 500 इंडेक्स (BSE 500 Index) से चुने गए 56 पीएसयू स्टॉक शामिल हैं। इंडेक्‍स में अलग अलग सेक्टर में मौजूद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एक डाइवर्स रेंज शामिल है। यह फंड भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने का अपेक्षाकृत लागत प्रभावी और पारदर्शी तरीका प्रदान करता है, जो अलग अलग सेक्टर की पब्लिक सेक्टर कंपनियों में निवेश के जरिए निवेशकों का पोर्टफोलियो डायवर्सिफाइड भी करता है।

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने इस लॉन्च पर कहा कि कोटक म्यूचुअल फंड में, हम लगातार अपने निवेशकों को निवेश के लिए अलग अलग तरह के विकल्प प्रदान करने का प्रयास करते हैं। कोटक बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड का लॉन्च निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता और वे कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, इस आधार पर उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों की पेशकश करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। जबकि पीएसयू स्टॉक अलग अलग सेक्टर में अलग-अलग अवसरों के साथ एक मिला जुला अवसर पेश करते हैं, यह इंडेक्स फंड निवेशकों को पीएसयू सेगमेंट में व्यापक निवेश हासिल करने की अनुमति देता है। यह फंड पीएसयू कंपनियों में निवेश के लिए एक अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है, जिससे निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन के जरिए जोखिम का प्रबंधन करते हुए इस सेगमेंट की क्षमता में पैसिवली भाग लेने की अनुमति मिलती है.

कोटक महिंद्रा एएमसी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड फंड मैनेजर, देवेंद्र सिंघल ने कहा कि कोटक बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड हमारे प्रोडक्ट लाइनअप में एक महत्वपूर्ण ग्रोथ का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में निवेश की इच्छा रखने वाले निवेशकों की जरूरतों को पूरा करता है। पीएसयू की बात करें तो ये एनर्जी और फाइनेंस से लेकर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि व्यक्तिगत पीएसयू स्टॉक अलग-अलग प्रदर्शन कर सकते हैं, यह इंडेक्स-आधारित निवेश स्ट्रैटेजी निवेशकों को पब्लिक सेक्टर में ओवरआल ग्रोथ और रिफॉर्म से संभावित रूप से लाभ उठाने की अनुमति देता है। भारत अपनी आर्थिक विकास की यात्रा को जारी रख रहा है, वहीं यह फंड निवेशकों को तुलनात्मक रूप से लागत प्रभावी और व्यवस्थित रूप से प्रबंधित निवेश के जरिए उस यात्रा का हिस्सा बनने का मौका प्रदान करता है।

पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी। कोटक बीएसई पीएसयू फंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://www.kotakmf.com

निवेशक निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से परामर्श कर सकते हैं।