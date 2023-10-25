scorecardresearch
Kejriwal सरकार ने Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme को मंजूरी दी

दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने एक्स पर लिखा कि नीति के बारे में जानकारी देते हुए, कैलाश गहलोत ने कहा, “लोग अपने IC (internal combustion) इंजन को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं. यह प्रक्रिया महंगी है. एक सामान्य जिप्सी को बदलने में लगभग ₹5-6 लाख का खर्च आता है, जो काफी ज्यादा है. हम देखेंगे कि इसे कैसे प्रोत्साहित किया जाए।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Oct 25, 2023 14:44 IST
केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है

Kejriwal सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के कमर्शियल फ्लीट्स को स्टेप बाई स्टेप, और समयानुसार इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। इसे अनिवार्य करने वाला दिल्ली अब भारत का पहला राज्य है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

1. सस्टेनेबल मोबिलिटी- योजना के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं को वायु प्रदूषण को कम करने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए कमर्शियल फ्लीट्स को स्टेप बाई स्टेप, और समयानुसार इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स की पूरी फ्लीट  2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएगी।

इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी: योजना अंतर्गत सभी एग्रीगेटर्स को केवल इलेक्ट्रिक वाहन बाइक टैक्सी चलाने की ही अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्हें योजना में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

2. इन पर लागू होगी ये स्कीम

यह स्कीम दिल्ली में संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं या ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होती है। इसमें वैसी सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके बेड़े में 25 या अधिक मोटर वाहन (2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया, बसों को छोड़कर) हैं। इसके अलावा, एप या वेब पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यम का उपयोग उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए करते हैं।

EV को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर

बता दें कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को देश की राजधानी में प्रचलन में लाने को लेकर शुरू से ही गंभीर है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी भी अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है। इसका मुख्य मकसद दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। दिल्ली सरकार के इस रुख का असर यह है कि देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्रीय राजधानी में है। दिल्ली परिवहन निगम के बेड़ें में भी 800 से अधिक वाहन हैं।

बता दें कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को देश की राजधानी में प्रचलन में लाने को लेकर शुरू से ही गंभीर है

Oct 25, 2023