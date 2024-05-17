Kangana Ranaut के पास 50 LIC पॉलिसी हैं: क्या ये निवेश सही है या गलत?

Kangana Ranaut ने मंगलवार को अपनी 91 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति का खुलासा करके सुर्खियाँ बटोरीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके हलफ़नामे के मुताबिक, रनौत के पास 28.7 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 62.9 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। खास बात यह है कि उन पर 17.38 करोड़ रुपये का कर्ज़ भी है। जबकि रनौत के पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट निवेश शामिल हैं, उनके वित्तीय पोर्टफोलियो में बीमा पॉलिसियों में निवेश भी शामिल है, जिसमें उनके नाम पर 50 जीवन बीमा निगम (एलआईसी) योजनाएं शामिल हैं।

पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के निवेश प्रमुख विवेक जैन कहते हैं, आम लोगों के लिए 50 या उससे ज़्यादा बीमा पॉलिसियाँ रखना एक बुरा विचार है। बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड के सीईओ वेंकटेश नायडू ने कहा, "50 बीमा पॉलिसियाँ रखना एक साथ कई काम करने जैसा है। यह महंगा हो सकता है और कुछ मामलों में आपको असुरक्षित भी कर सकता है। कल्पना करें कि आपके पास अपनी कार, अपने घर, अपने स्वास्थ्य आदि के लिए बीमा है, लेकिन आपके पास हर छोटी चीज़ के लिए 50 अलग-अलग पॉलिसियाँ हैं। इस पर नज़र रखना बहुत मुश्किल है। साथ ही, हो सकता है कि आपको बिना एहसास हुए ही एक ही कवरेज के लिए कई बार भुगतान करना पड़े। और जब वास्तव में अपने बीमा का उपयोग करने का समय आता है, तो उन सभी अलग-अलग कंपनियों और पॉलिसियों से निपटना वाकई सिरदर्द बन सकता है।"

कवरेज आवश्यक

किसी व्यक्ति को जीवन बीमा कवरेज की कितनी राशि की आवश्यकता है, यह उसके वित्तीय दायित्वों, जीवनशैली और भविष्य के लक्ष्यों जैसे विभिन्न फैक्टर पर निर्भर करता है।

बीमा पॉलिसियाँ खरीदने की योजना कैसे बनाएं

उदाहरण के लिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त या किश्तों में मृत्यु लाभ प्रदान करते हैं, जिससे वे सबसे सरल जीवन बीमा विकल्प बन जाते हैं। वे अपनी सामर्थ्य और उच्च कवरेज के कारण लोकप्रिय हैं। नए जमाने के बदलाव गृहणियों, स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों आदि जैसी विशिष्ट उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैन ने कहा, "कोई भी व्यक्ति यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) बीमा सह निवेश योजना का विकल्प चुन सकता है, जो अनुकूल बाजार स्थितियों में ऐतिहासिक रूप से 12-14% का रिटर्न प्रदान करता है। वे जीवन सुरक्षा और कर लाभ के साथ-साथ धन सृजन के अवसर भी प्रदान करते हैं।"

गारंटीड प्लान

दूसरा विकल्प गारंटीड प्लान हो सकते हैं जो अपने मूल्य प्रस्ताव के लिए लोकप्रिय हो रहे हैं, जो बाजार जोखिम के बिना 7.5% तक का रिटर्न प्रदान करते हैं। वे निवेश और बीमा दोनों विकल्प के रूप में काम करते हैं, साथ ही कर लाभ भी प्रदान करते हैं।