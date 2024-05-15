Kangana Ranaut Net Worth: 50 LIC Policy, करोड़ों के गहने...जानिए कितनी दौलत की मालकिन हैं कंगना रनौत

बॉलीवुड एक्ट्रेस Kangana Ranaut अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी है, जिसे आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। एक्ट्रेस अब Mandi से इस साल का लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। खासकर उनके निवेश को लेकर..इस बॉलीवुड हसीना ने 24 सालों से बॉलीवुड के जरिए कितनी कमाई की, आइये जानते हैं।

नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये के आसपास

कंगना रनौत के हलफनामे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये के आसपास है। उनके पास 28.7 करोड़ की चल संपत्ति यानि movable assets और 62.9 करोड़ की अचल संपत्ति यानि immovable assets हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। उनके पास कई फ्लैट हैं तो मुंबई में घर और मनाली में एक बड़ा बंगला भी है। इसके अलावा कंगना के पास चंडीगढ़ में 4 कर्मशियल यूनिट हैं, मुंबई में 3075 वर्गफीट का एक घर है, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपये से ज्यादा है। जो कमर्शियली यूज होता है, इसके अलावा कंगना के पास 14,971 वर्गफीट की मनाली में भी एक इमारत है जो कॉमर्शियल है। रिहायशी संपत्ति की बात करें तो कंगना के पास मुंबई में तीन फ्लैट हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ और मनाली में बंगला है जिसकी कीमत तकरीबन 15 करोड़ रुपये है।

कंगना रनौत के पास

कंगना रनौत के पास तकरीबन 6.70 किलोग्राम सोना है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है, इसके अलावा वह 60 किलो चांदी की भी मालकिन है। कंगना के पास 14 कैरेट का डायमंड भी है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा है। खास बात ये है कि कंगना के पास ढेरों एलआईसी की पॉलिसी भी हैं। कंगना के पास अलग-अलग धनराशि की तकरीबन 50 LIC पॉलिसी हैं। उनके पास 2 लाख रुपये नगद हैं, इसके अलावा उनके आठ बैंक अकाउंट हैं, इनमें सिर्फ एक अकाउंट ऐसा है, जिसमें 1 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि जमा है। इसके अलावा मर्णिकर्णिका स्पेस कंपनी में भी करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंगना ने अलग-अलग कई लोगों को लाखों रुपये कर्ज भी दे रखा है।

कंगना रनौत के पास तीन कार

कारों की बात करें तो कंगना रनौत के पास तीन कार हैं, इनमें मर्सिडीज Mayback की कीमत तकरीबन 3.91 करोड़ है, इसके अलावा कंगना के पास एक 98 लाख की BMW730LD और 58 लाख की मर्सिडीज भी हैं। कंगना वेस्पा का एक स्कूटर भी रखे हैं जिसकी कीमत तकरीबन 53 हजार रुपये है।

हलफनामे

कंगना रनौत ने नामांकन दाखिल करते हुए दिए हलफनामे में अपनी सालाना इनकम 4 करोड़ रुपये बताई है, यह इनकम 2022-23 की है, जबकि एक साल पहले उनकी सालाना इनकम 12.30 करोड़ थी। कंगना पर कर्ज भी है करीब 17 करोड़ रुपये का।