BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 15, 2023 18:10 IST
भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी का हर एक कदम बहुत ही सोचा समझा और भविष्य की प्लानिंग के साथ होता है। इस साल के आखिरी तक मुंबई में जियो वर्ल्ड प्लाजा खुल जाएगा।  इस पूरे कॉम्प्लेस को वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये एक बिलियन डॉलर के पास है। साथ ही इस मॉल के जरिए मुकेश अंबानी का जबरदस्त रेवेन्यू कमाने का प्लान तैयार है। दरअसल जियो वर्ल्ड प्लाजा को लेकर खबर कुछ खास है। रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया के दिग्गज ब्रैंड्स ने मुकेश अंबानी के नए मॉल में अपने स्टोर खोलने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इन- लग्जरी ब्रैंड्स में Gucci, Burberry Group, Louis Vuitton, Kering and Richemont जैसी कंपनियां शामिल हैं। इतना नहीं इसमें ज्वेलरी ब्रैंड Cartier and Bulgari, घड़ी बनाने वाली कंपनी IWC Schaffhausen और लग्जरी लगेज मेकर Rimowa भी मुकेश अंबानी के मॉल में अपना स्टोर खोलने जा रहे हैं। 
अब ये भी जान लेते हैं कि मुकेश अंबानी इन ब्रैंड्स के जरिए दमदार कमाई कैसे करेंगे? ये दुनिया के बड़े-बड़े ब्रैंड्स भारी-भरकम किराया तो देंगे ही साथ में मंथली नेट रेवेन्यू यानि की हर महीने के रेवेन्यू में से कुछ प्रतिशत भी इन्हें देना पड़ेगा। खबरों की मानें तो ये करीब 4 से 12 प्रतिशत है। Apple के साथ भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसके मुताबिक, iPhones मेकर Apple को पहले तीन साल के लिए रिलायंस जियो मॉल को 2 प्रतिशत रेवेन्यू देनेा होगा। पहले तीन साल के बाद रेवेन्यू का हिस्सा बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple BKC ने शुरुआती दिन में 10 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की और एक महीने में स्टोर ने लगभग 25 करोड़ रुपये की बिक्री की। इसका मतलब है कि मुकेश अंबानी को 42 लाख रुपये किराए के अलावा रेवेन्यू के रूप में 50 लाख रुपये मिले।

अब आप खुद अंजादा लगा लीजिए कि इन बैंड्स से मुकेश अंबानी नेट रेवेन्यू का 4 से 12 प्रतिशत तक चार्ज करेंगे। तो कमाई कितनी हो जाएगी। मौजूदा वक्त में भारत में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। भले ही पर कैपिटा इनकम बेहद कम है। लेकिन इस देश में करोड़पति की संख्या काफी है। जो लग्जरी घर से लेकर SUV गाड़ियों पर खुलकर खर्चा करते हैं। रियल एस्टेट कंस्लटेंट Knight Frank की रिपोर्ट बताती है कि साल 2026 तक देश में 14 लाख के पार निकल जाएगी। ऐसे में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि और करोड़पतियों की संख्या में तेजी के चलते भारत इन ब्रैंड्स के लिए आकर्षक संभावनाओं का देश बना हुआ है।


 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 15, 2023