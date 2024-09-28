Jio-BP ने लॉन्च किया 500वां ईवी चार्जिंग स्टेशन, नेटवर्क 5,000 चार्जिंग पॉइंट्स तक पहुंचा

जियो-बीपी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर (जेडब्ल्यूसी) में अपना 500वां ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अनंत अंबानी और बीपी के सीईओ मरे औचिनक्लॉस ने उद्घाटन किया, जिससे भारत में जियो-बीपी के चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या 5,000 से अधिक हो गई है।

रिलायंस और बीपी के बीच फ्यूल और मोबिलिटी सॉल्यूशन के लिए बना जियो-बीपी जॉइंट वेंचर तेजी से देश में अपना ईवी चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा रहा है। यह नया चार्जिंग स्टेशन बीकेसी के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, जियो वर्ल्ड प्लाजा और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आने वाले आगंतुकों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की आसानी से चार्जिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

लॉन्च के मौके पर अनंत अंबानी ने कहा, "भारत में ईवी अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने में जियो-बीपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। फास्ट-चार्जिंग स्टेशनों का सबसे बड़ा नेटवर्क, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज वृद्धि और विश्वसनीयता के साथ, जियो-बीपी लाखों भारतीयों को डिजिटल चार्जिंग समाधान प्रदान कर रहा है।"

जियो-बीपी ने सिर्फ एक साल में अपने ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या 1,300 से बढ़ाकर 5,000 कर दी है, जिनमें से 95% चार्जिंग पॉइंट्स फास्ट-चार्जिंग की सुविधा देते हैं। जियो-बीपी पहली कंपनी है जिसने 480 किलोवाट की क्षमता वाले टॉप-रेटेड चार्जर्स लगाए हैं। ये चार्जिंग पॉइंट्स मॉल्स, सार्वजनिक पार्किंग, कॉर्पोरेट पार्क्स, होटल्स और सड़कों के किनारे की सुविधाओं पर तेजी से चार्जिंग प्रदान कर रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के इस तेजी से विस्तार के साथ, जियो-बीपी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।



