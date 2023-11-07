Jindal Panthers ने Indian Masters Polo Championship 2023 का जीता खिताब

रविवार को जयपुर पोलो ग्राउंड में India Sotheby's International Realty Indian Masters Polo Championship (14-गोल) पोलो टूर्नामेंट 2023 के फाइनल मैच में Jindal Panthers ने Rajnigandha Achievers को 9-8 से हराया। चैंपियनशिप 2 नवंबर, 2023 को शुरू हुई, इस साल चैंपियनशिप में कुल दो टीमों-रजनीगंधा अचीवर्स और जिंदल पैंथर-ने हिस्सा लिया। 14 गोल वाले इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच जिंदल पैंथर और अचीवर्स पोलो टीम के बीच खेला गया। दोनों टीमें समान ताकत के साथ फाइनल से पहले गेम जीतने के लिए लड़ीं लेकिन 10 गोल के बराबर स्कोर पर रुकीं। फाइनल मैच 5 नवंबर, 2023 को रजनीगंधा अचीवर्स और जिंदल पैंथर के बीच खेला गया, जिसमें जिंदल पैंथर विजयी रहा। सम्मानित भारतीय मास्टर्स पोलो चैंपियनशिप (14-गोल) पोलो टूर्नामेंट के साथ अपना जुड़ाव जारी रखना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जिसे व्यापक रूप से भारत में सबसे बेहतरीन पोलो चैंपियनशिप में से एक माना जाता है।

advertisement

Also Read: सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, ₹27.50 किलो में कहाँ और कैसे मिलेगा, पढ़िए पूरी खबर

यह टूर्नामेंट कुछ शीर्ष वैश्विक और भारतीय पोलो खिलाड़ियों के कौशल और ताकत के प्रदर्शन से प्रसन्न था। हम दर्शकों के उत्साह और आनंद को भी महसूस कर सकते थे। इंडिया सोथबीज इंटरनेशनल रियल्टी के प्रबंध निदेशक अमित गोयल ने कहा, फाइनल मैच में लगभग 500 मेहमानों ने भाग लिया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान- एवीएसएम, वीएसएम, क्वार्टर मास्टर जनरल, प्रेसिडेंट एपीआरसी मुख्य अतिथि थे और शालू जिंदल, विक्रम सहित 30 से अधिक वीआईपी शामिल थे। इंडियन पोलो एसोसिएशन ने 2012-13 सीज़न में 'द इंडियन मास्टर्स ट्रॉफी' टूर्नामेंट की शुरुआत की थी और तब से यह 14 गोलों पर खेला जाता था। उद्घाटन टूर्नामेंट 20 नवंबर से 25 नवंबर 2012 तक दिल्ली में खेला गया था। प्रथम वर्ष में पांच टीमों ने भाग लिया और सहारा वारियर्स ने उद्घाटन टूर्नामेंट जीता। जनरल बिक्रम सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, थल सेनाध्यक्ष और अध्यक्ष आईपीए टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि थे। तब से, यह नियमित रूप से दिल्ली फ़ॉल पोलो सीज़न के दौरान दिल्ली में खेला जाता है। इस टूर्नामेंट को आईपीए कैलेंडर में सबसे बेहतरीन और सबसे प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है।