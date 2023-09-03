जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल केनरा बैंक के लगभग 538.62 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में 11 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रहेंगे। कथित तौर पर गोयल के वकील ने अदालत से यह कहते हुए अनुरोध किया कि उन्हें दवाएं, घर का खाना और एक गद्दा हिरासत में लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वह पीठ दर्द और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

advertisement

गोयल को अपना बयान देने के लिए मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय की जांच मई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शुरू किए गए एक मामले से शुरू हुई है। इस मामले में आरोपी व्यक्तियों में गोयल, उनकी पत्नी अनीता नरेश गोयल और गौरांग आनंद शेट्टी शामिल हैं।

(दिव्येश सिंह के इनपुट्स के साथ)