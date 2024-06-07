Jeep Meridian X special edition launched: क्या ख़ास है इस कार में?

scorecardresearch
जीप इंडिया ने स्पेशल एडिशन मेरिडियन एक्स लॉन्च किया है। यह कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ आता है और मानक मेरिडियन एसयूवी की तुलना में अतिरिक्त किट का दावा करता है। बाहर की तरफ, मर्डियन एक्स बॉडी-कलर लोअर, ग्रे रूफ और ग्रे एक्सेंट के साथ थोड़े अलग अलॉय व्हील के साथ आता है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 7, 2024 11:33 IST
जीप इंडिया ने स्पेशल एडिशन मेरिडियन एक्स लॉन्च किया है। यह कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ आता है और मानक मेरिडियन एसयूवी की तुलना में अतिरिक्त किट का दावा करता है। बाहर की तरफ, मर्डियन एक्स बॉडी-कलर लोअर, ग्रे रूफ और ग्रे एक्सेंट के साथ थोड़े अलग अलॉय व्हील के साथ आता है। अंदर की तरफ, मर्डियन एक्स में साइड मोल्डिंग, पडल लैंप, प्रीमियम मैट, प्रोग्रामेबल एम्बिएंट लाइटिंग, सनशेड के साथ-साथ एयर प्यूरीफायर, डैश कैम और वैकल्पिक रियर-सीट एंटरटेनमेंट पैकेज जैसे अतिरिक्त उपकरण मिलते हैं। इन ऐड-ऑन के अलावा, यांत्रिक दृष्टिकोण से मर्डियन एक्स वही रहता है।

मेरिडियन एक्स की कीमत

जीप मेरिडियन एक्सअंदर की ओर, जीप मेरिडियन एक्स अतिरिक्त किट के साथ आता है। जीप मेरिडियन एसयूवी में 2.0-लीटर, 4-सिलिंडर, टर्बो-डीजल मोटर है जो 168 बीएचपी और 350 एनएम उत्पन्न करता है। यह इंजन 9-स्पीड ऑटोमैटिक या 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। जीप का दावा है कि 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार 10.8 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि अधिकतम गति 198 किमी प्रति घंटा होने का दावा किया गया है। कीमत के मामले में, मेरिडियन एक्स की कीमत इसके संबंधित वेरिएंट - लिमिटेड, लिमिटेड (ओ), ओवरलैंड से 50,000 रुपये ज़्यादा है। मेरिडियन रेंज 29.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि मेरिडियन एक्स रेंज 29.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

