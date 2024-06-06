Mutual Fund SIP Vs Lum Sum Investments: कौन सा विकल्प है बेहतर?

Mutual Fund SIP लोकसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मामूली बहुमत मिलने से बाजार में फिर से गिरावट आई। मंगलवार, 4 जून को, जिस दिन मतगणना हुई, सेंसेक्स में चार साल में सबसे तेज गिरावट देखी गई। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, निफ्टी 50 में लगभग 1,900 अंकों की तेज गिरावट आई, जो 9% की गिरावट को दर्शाता है, जबकि सेंसेक्स में 6,000 अंकों तक की गिरावट आई।

बाजार निवेश के लिए रणनीतियों का मूल्यांकन

चुनाव के दिन की अस्थिरता के बाद बाजार में सुधार की गति को देखते हुए, म्यूचुअल फंड निवेशक मौजूदा बाजार निवेश के लिए रणनीतियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (2019-2024) के दूसरे कार्यकाल में, मासिक एसआईपी योगदान मई 2019 में 8,183 करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल 2024 तक 20,371 करोड़ रुपये हो गया, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा, एसआईपी खातों की संख्या जून 2019 में 2.73 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2024 तक 8.70 करोड़ हो गई है।

तो फिर निवेशकों को इस दौर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए?

बिजनेस टुडे ने आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के निदेशक ऋषिकेश पालवे से बात की कि क्या एसआईपी जारी रखना चाहिए या एकमुश्त निवेश का विकल्प चुनना चाहिए।

ये हैं मुख्य बिंदु:

> SIP बाजार में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए आदर्श हैं और इन्हें म्यूचुअल फंड के माध्यम से आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। सभी निवेशकों के पास शुरू करने के लिए एकमुश्त राशि नहीं होती है, जो SIP को अधिक व्यावहारिक विकल्प बनाता है। यदि आपके पास एकमुश्त राशि उपलब्ध है, तो उसे तुरंत निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। पूरी राशि को पहले ही निवेश करके, आप तुरंत चक्रवृद्धि प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे समय के साथ तेज़ वृद्धि हो सकती है।

> हालांकि, अगर आपके पास एकमुश्त राशि नहीं है, तो SIP सबसे बेहतर विकल्प है। वे आपको नियमित अंतराल पर छोटी-छोटी रकम निवेश करने की अनुमति देते हैं। उस SIP के साथ, अगर आप स्टेप-अप या कभी-कभार एकमुश्त निवेश जैसी रणनीतियों को अपना सकते हैं, तो आप आराम से अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ सकते हैं।

एसआईपी निवेशकों के लिए अंतिम निष्कर्ष

हाल ही में हुए चुनाव परिणामों को लेकर अनिश्चितता के मद्देनजर, वित्तीय विशेषज्ञ एसआईपी निवेशकों से अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विकास क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह कर रहे हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि विकास का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे अपनी एसआईपी निवेश योजना पर टिके रहें और बाजार में गिरावट के समय अपने योगदान को बढ़ाने पर भी विचार करें। बाजार में समय का अनुमान लगाने की कोशिश को हतोत्साहित किया जाता है, विशेषज्ञ एसआईपी के माध्यम से रुपये की लागत औसत के लाभों पर जोर देते हैं।

मोतीलाल ओसवाल समूह के रामदेव अग्रवाल ने बुधवार को बीटी टीवी से कहा कि चुनाव और राजनीति के दौर के बाद अब बाजार अर्थव्यवस्था के पैटर्न का अनुसरण करेगा और स्थिर हो जाएगा।

नए निवेशकों और जोखिम से बचने वाले निवेशकों को एसआईपी का विकल्प चुनना चाहिए

एसआईपी के माध्यम से निवेश के बारे में बात करते हुए अग्रवाल ने कहा: "मैं यह बताना चाहूंगा कि एसआईपी के माध्यम से निवेश करना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो बाजार में नए हैं या जो बाजार में उतार-चढ़ाव को नहीं समझते हैं। पिछले दो दिनों में, कई निवेशक इस बात को लेकर भ्रमित थे कि आने वाले दिनों में क्या करना है। यहां तक कि मैं भी कुछ घंटों तक अपने अगले कुछ कदमों की योजना बना रहा था। इसलिए, नए निवेशकों और जोखिम से बचने वाले निवेशकों को एसआईपी का विकल्प चुनना चाहिए। नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश करके, निवेशक कम कीमतों पर अधिक यूनिट खरीदने और अधिक कीमतों पर कम यूनिट खरीदने का लाभ उठा सकते हैं।

