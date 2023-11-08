IRCTC के दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC ने मंगलवार (7 नवंबर) को वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। Q2FY24 में IRCTC का नेट प्रॉफिट सालाना आधार (YoY) पर 30.36% बढ़कर 294.67 करोड़ रुपए रहा। IRCTC को पिछले साल की समान तिमाही में 226.03 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। ऑपरेशंस से Q2 में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार (YoY) पर 23.51% बढ़कर 995.31 करोड़ रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में ये 805.80 करोड़ रुपए रहा था।

कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 20.2% बढ़कर 366.5 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 304.9 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का EBITDA मार्जिन सितंबर तिमाही में 36.8% रहा, पिछले साल की समान तिमाही में यह 37.8 % था। रिजल्ट से पहले IRCTC का शेयर 1.68% बढ़कर 682.75 रुपए पर बंद हुआ। बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अपने निवेशकों को 2 रुपए फेस वैल्यू के प्रति इक्विटी शेयर पर 2.50 रुपए का इंटरिम डिविडेंड देना का ऐलान किया है। यह 160 करोड़ रुपए के पेड-अप शेयर कैपिटल का 125% है। बोर्ड ने FY-2023-24 के इंटरिम डिविडेंड के पेमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर 2023 तय की है।