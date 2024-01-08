IRCTC: Lucknow से Goa के लिए हवाई टूर पैकेज, जानिए पूरा खर्च

IRCTC एक तरफ जहां ट्रेनों के माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए टूर पैकेज संचालित करता है, तो वहीं दूसरी तरफ देश-विदेश के पर्यटन स्थलों के लिए हवाई टूर पैकेज का भी संचालन करता है। इसी क्रम में IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा नवाबों के शहर Lucknow से Goa के लिए हवाई यात्रा पैकेज लॉन्च किया गया है, जो 25 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक है। ये 3 रात और 4 दिन का टूर पैकेज है। इस टूर पैकेज में यात्रियों को लखनऊ से गोवा फ्लाइट से ले जाया जाएगा और उनके ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में की गई है। गोवा में स्थानीय पर्यटन स्थलों का भ्रमण एसी वाहन से करवाया जाएगा। इस यात्रा के दौरान गोवा में मंगूशी मंदिर, अगुआडा किला, अंजुना बीच, बेंज सेलिब्रिटी मोम संग्रहालय, बेसिलिका आफ बोन जीसस चर्च, मीरामार बीच, सायंकाल मांडवी नदी पर क्रूज, बागा बीच, कैण्डोलिम बीच, एवं स्नो पार्क का भ्रमण कराया जाएगा।

जानिए कितना होगा किराया?

इस टूर पैकेज के लिए तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य 36300 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। वहीं, दो लोगों के एक साथ रुकने पर पैकेज का मूल्य 37100 रुपये प्रति व्यक्ति है। जबकि एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य 44700 रुपये प्रति व्यक्ति है। माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य 31700 रुपये (बेड सहित) और 30950 रुपये (बिना बेड के) प्रति व्यक्ति है।

बुकिंग कैसे करें?

IRCTC उत्तरी क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने इस टूर पैकेज की जानकारी देते हुए बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। इस यात्रा की बुकिंग के लिए पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ और कानपुर स्थित IRCTC कार्यालय और IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com से ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें।

लखनऊ- 8287930911, 8287930902

कानपुर- 8287930927, 8287930930