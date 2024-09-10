iPhone Discount: कितना सस्ता हो गया iPhone 15?

scorecardresearch
NewsकारोबारiPhone Discount: कितना सस्ता हो गया iPhone 15?

Apple ने भारत में iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Plus समेत अपनी नई iPhone 16 सीरीज़ को 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। लॉन्च के ठीक बाद, टेक दिग्गज ने अपने पिछले iPhone मॉडल की कीमतों में 10,000 रुपये तक की कटौती की है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 10, 2024 15:25 IST
iPhone Discount

Apple iPhone 15 सीरीज की कीमत में कटौती

iPhone 15 और iPhone 15 Plus फिलहाल Apple की वेबसाइट पर 10,000 रुपये की छूट पर उपलब्ध हैं। वे क्रमशः 79,900 रुपये और 89,900 रुपये में उपलब्ध हैं। जहां तक आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की बात है तो वे भी 10,000 रुपये की छूट पर बिक रहे हैं और क्रमशः 59,900 रुपये और 69,900 रुपये में लिस्टेड हैं।

डिस्काउंट तत्काल प्रभाव से लागू

ये सभी डिस्काउंट तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।  अगर आप त्योहारों से पहले खरीदना चाहते हैं तो आपको सस्ता आईफोन मिल सकता है।
आगामी त्यौहारी सेल सीजन के दौरान खरीदारों को फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स और अमेज़न पर इन iPhone मॉडल पर अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।  फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ सेल 30 सितंबर से शुरू होगी जबकि अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी लगभग उसी समय शुरू होने की संभावना है।

एप्पल आईफोन 16 सीरीज की भारत में कीमत

iPhone 16 और iPhone 16 Plus की कीमत एक समान है। 128GB स्टोरेज वाले स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 79,990 रुपये और iPhone 16 Plus की कीमत 89,990 रुपये से शुरू होती है।

भारत में iPhone 16 Pro (128GB) की कीमत

भारत में iPhone 16 Pro (128GB) की कीमत अब 1,19,900 रुपये से शुरू होती है, जबकि iPhone 16 Pro Max (256GB) की कीमत 1,44,900 रुपये है। यह पिछले साल के iPhone 15 Pro की कीमतों से उल्लेखनीय कमी है, जहाँ iPhone 15 Pro को 1,34,990 रुपये और iPhone 15 Pro Max को 1,56,990 रुपये में लॉन्च किया गया था। Apple ने iPhone 16 Pro सीरीज़ की अंतरराष्ट्रीय कीमतों को समान रखा है, जिससे यह मूल्य कटौती भारतीय बाज़ार के लिए ख़ास है।

iPhone 16 सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड

iPhone 16 सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं। प्रो मॉडल में 6.3-इंच और 6.9-इंच LTPO OLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट बढ़ाए गए हैं। A18 बायोनिक चिप द्वारा संचालित, वे बेहतर प्रदर्शन और दक्षता का वादा करते हैं। कैमरा सुधारों में बेहतर लो-लाइट क्षमताओं के साथ 48MP मुख्य सेंसर और प्रो मैक्स पर एक नया पेरिस्कोप ज़ूम लेंस शामिल है। टाइटेनियम फ्रेम बेहतर स्थायित्व प्रदान करता है, जबकि बैटरी जीवन में सुधार हुआ है। सभी मॉडल 5G-सक्षम हैं, जिसमें तेज़ चार्जिंग है, और USB-C पोर्ट लाइटनिंग कनेक्टर की जगह लेते हैं।

Sep 10, 2024