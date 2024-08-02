Intel Layoffs: कंपनी करेगी 15,000 कर्मचारियों की छंटनी

scorecardresearch
चिप निर्माता इंटेल ने हाल ही में 15,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। कंपनी का उद्देश्य 2025 तक अपने खर्चो में 10 बिलियन डॉलर की बचत करना है।

Adarsh Garg
New Delhi ,UPDATED: Aug 2, 2024 13:37 IST
चिप निर्माता इंटेल ने हाल ही में 15,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है।

चिप निर्माता इंटेल ने हाल ही में 15,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है।  कंपनी का उद्देश्य 2025 तक अपने खर्चो में 10 बिलियन डॉलर की बचत करना है। इंटेल के सीईओ Pat Gelsinger ने भेजे गए नोट में यही कहा है कि कंपनी को अपनी लागत को नए Operating Model में ढालने की जरूरत है साथ ही काम में बदलाव की जरूरत है। सीईओ ने बताया कि कंपनी की राजस्व वृद्धि अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो रहा ना ही AI जैसी नई तकनीकों से पूरी तरह लाभ हमें मिल रहा।  सीईओ Pat Gelsinger ने कहा आने वाले कुछ हफ़्तों में इंटेल एक “उन्नत  सेवानिवृत्ति पेशकश और स्वैच्छिक प्रस्थान” के लिए कार्यक्रम शुरू करेगी।ये निर्णय लेना काफ़ी कठिन लगेगा साथ इसे लागू करने में वक्त लगेगा। 

Also Read: Real Estate Bizarre Story: प्लॉट की क़ीमत 7 करोड़ और महिला को मिला 4 लाख में, जानिए पूरा क़िस्सा?

Financial सिचुएशन और शेयर बज़ार पर प्रभाव

हाल के तिमाही रिपोर्ट के अनुसार intel ने 1.6 बिलियन डॉलर का घाटा दर्ज किया है जो पिछले वर्ष के लिहाज़ से काफ़ी जादा है। राजस्व भी $12.9 बिलियन से घटकर $12.8 बिलियन हो गया है। इसके चलते कंपनी के शेयरों में 19% की गिरावट तो आई ही , जिससे कंपनी का बाजार मूल्य लगभग $24 बिलियन कम हो गया है, Financial सिचुएशन और शेयर बज़ार पर काफ़ी प्रभाव पड़ा।

इंटेल कंपनी ने अमेरिका में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित

इंटेल कंपनी ने अमेरिका में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। 2022 के चिप्स और विज्ञान अधिनियम के तहत कंपनी को महत्वपूर्ण फंडिंग मिली है, जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने इंटेल के $20 बिलियन के नए प्लांट की योजना की सराहना की है, जो हजारों नई नौकरियों का वादा करता है।  इंटेल कंपनी की छंटनी और फ़ाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग  कम्पनी को नई दिशा ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा तथा शर्ट टाइम इंपैक्ट करेगा।

