IngiGo Flight: Delhi से Chennai जा रही IndiGo फ्लाइट में यात्री ने किया इमरजेंसी गेट खोलने का प्रयास

बीते आठ जुलाई को हैदराबाद से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर ने टेक ऑफ के दौरान प्लेन के इमरजेंसी गेट का कवर खोल दिया था। क्रू मेंबर ने पैसेंजर को ऐसा करते देखा तो उसे तुरंत वहां से हटा दिया और कवर लगा दिया। इसकी शिकायत दिल्ली एयरपोर्ट पर की गई थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 20, 2023 12:37 IST
Delhi से Chennai जा रही IndiGo की एक फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलने का प्रयास किया। यात्री की इस करतूत से विमान में अफरा-तफरी मच गई। यात्री की पहचान कर उसे आगे की कारर्वाई के लिए अधिकारियों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E 6341 दिल्ली से चेन्नई जा रही थी। इसमें सवार एक यात्री पर आरोप है कि उसने इमरजेंसी डोर खोलने का प्रयास किया, जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। यात्री की पहचान मणिकंदन के रूप में हुई है। आगे की जांच के लिए आरोपी यात्री को सीआईएसएफ अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इसके अलावा यात्री द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए इंडिगो भी शिकायत दर्ज कराएगी।

बीते आठ जुलाई को हैदराबाद से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर ने टेक ऑफ के दौरान प्लेन के इमरजेंसी गेट का कवर खोल दिया था। क्रू मेंबर ने पैसेंजर को ऐसा करते देखा तो उसे तुरंत वहां से हटा दिया और कवर लगा दिया। इसकी शिकायत दिल्ली एयरपोर्ट पर की गई थी। फ्लाइट के लैंड होते ही यात्री को हिरासत में ले लिया गया था। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी।

Sep 20, 2023