16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची Industrial Growth

अक्टूबर में Industrial Growth 16 महीने के उच्चतम स्तर 11.7% पर पहुंच गई है। एक साल पहले यानी अक्टूबर 2022 में 4.1% हो गई थी। वहीं सितंबर में औद्योगिक उत्पादन 5.8% बढ़ा था। मैन्यफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है।

मैन्युफैक्चरिंग का आईआईपी में तीन-चौथाई से ज्यादा योगदान है। अक्टूबर 2023 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट 10.4% बढ़ गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 5.8% सिकुड़ा था। माइनिंग सेक्टर के उत्पादन में अक्टूबर में 13.1% की ग्रोथ देखी गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 2.6% थी। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में अक्टूबर में 20.4% की ग्रोथ हुई। पिछले साल इसी महीने में इसमें 1.2% की ग्रोथ दर्ज की गई थी।