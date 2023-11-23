IndiGo News: Interglobe Aviation को 1,666 करोड़ रूपये का मिला नोटिस

इंटरग्लोब एविएशन ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उसे साल 2016-17 और 2017-18 के लिए टैक्स नोटिस मिले हैं। फाइलिंग में कंपनी ने जानकारी दी है कि साल 2016-17 के लिए 739.676 करोड़ रुपये और साल 2017-18 के लिए 927.03 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग की गई है। इंटरग्लोब ने एक फाइलिंग में कहा, कंपनी इसका विरोध करेगी और उचित कानूनी सलाह लेगी।

advertisement

Also Read: Ultimate Kho-Kho League के दूसरे सीजन के खिलाड़ियों का चयन हुआ

जेएम फाइनेंशियल ने हाल के एक नोट में उम्मीद जताई थी कि मजबूत तिमाही, महंगी एटीएफ कीमतों के कारण किराए में बदलाव को देखते हुए इंडिगो तीसरी तिमाही के मुनाफे में सुधार दर्ज करेगी। इसमें कहा गया है कि मार्च तिमाही में विमानों की बढ़ती ग्राउंडिंग और 12 नए विमानों के लिए सेकेंड-हैंड बाजार में उच्च मांग के कारण लीज लागत में वृद्धि से प्रभावित होने की संभावना है।